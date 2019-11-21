Nitelik kodu nedir? 3017 ve 3188 nitelik kodlarının tanımı nedir?
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercih ilanlarının ardından en çok gündeme gelen konulardan biri de nitelik kodları oluyor. 21 Kasım tarihli ‘KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak tercihlerde 3017 ve 3188 nitelik kodunun anlamı merak konusu oldu. Peki, nitelik kodu nedir? İşte, 3017 ve 3188 nitelik kodu için ÖSYM tarafından yapılan tanım
Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Memur adaylarının tercihlerini yaparken kendilerine uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeleri ve kendilerine uyup uymadığını belirlemeleri gerekmektedirÖrnek verecek olunursa, KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih yapacak olanlardan 3017 ve 3188 nitelik kodu istenmektedir.
3017 Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
3188 Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
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