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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Nitelik kodu nedir? 3001 ve 3005 nitelik kodunun anlamı

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Nitelik kodu nedir? 3001 ve 3005 nitelik kodunun anlamı

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercih ilanlarının ardından en çok gündeme gelen konulardan biri de nitelik kodları oluyor. 21 Kasım tarihli ‘KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak tercihlerde 3001 ve 3005 nitelik kodunun anlamı merak konusu oldu. Peki, nitelik kodu nedir? İşte, 3001 ve 3005 nitelik kodunun anlamı

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Memur adaylarının tercihlerini yaparken kendilerine uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeleri ve kendilerine uyup uymadığını belirlemeleri gerekmektedirÖrnek verecek olunursa, KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih yapacak olanlardan 3001 ve 3005 nitelik kodu istenmektedir.

3001 nitelik kodu: Meslek yüksekokullarının herhangi bir önlisans programından mezun olanların tercihte bulunabileceği anlamına geliyor.

3005 nitelik kodu: Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olanların tercihte bulunabileceği anlamı geliyor. 

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