Nişasta bazlı şeker nedir? Hangi besinlerin içerisinde var?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda ürünlerindeki nişasta bazlı şeker kotasını indirdiklerini belirterek, yeni kotanın yüzde 2,5 olduğunu söyledi. Nişasta bazlı şeker kotasının düşürülmesi ardından bazı soru işaretleri gündeme geldi. Peki, nişasta bazlı şeker nedir, hangi besinlerin içerisinde var?
NBŞ (Nişasta Bazlı Şeker), bir sıvı şekerdir. Mısır Şurubu olarak da bilinen NBŞ, mısırın yanı sıra patates, buğday, kasava (tapioka) gibi bitkilerden de elde edilir. Nişasta bazlı şeker,endüstriyel olarak üretilmiş hazır gıdaların hemen hepsinin içeriğinde bulunur: Meyve suları, gazlı içecekler, gofretler, bisküviler, dondurmalar, hazır reçeller, hardal, hazır salata sosları ve paketlerde satılan çorbalar… HFCS (High Fructose Corn Syrup) ibaresi bulunan gıdaların içeriğinde nişasta bazı şeker bulunmaktadır.
Son zamanlarda artan obezite ve kronik hastalıkların nedenlerini araştıran bilimsel çalışmalarda şeker metabolizması özellikle de sofra şekeri ve NBŞ’in yapısında bulunan früktoz metabolizması üzerinde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Şekerli(sakkaroz ve NBŞ) besinlerin aşırı tüketilmesi sonucunda (yüksekfrüktoz içeren -%55 ve üzeri-mısır şurupları daha tatlı oldukları için daha fazla tüketilebilmektedir) gereğinden çok yeme davranışı, insülin direnci gelişmesi ve obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları ve eşlik eden hastalıklara yol açtığı yönünde çalışmalar bulunmaktadır.
Sakkaroz ve NBŞ içeren besinlerin fazla tüketimi metabolik hastalıkların yanı sıra obezite ile ilişkili çeşitli kanser türlerinin (kolon kanseri, pankreas, karaciğer ve meme kanseri gibi) gelişimine de zemin hazırlamaktadır. NBŞ’nin yol açabileceği diğer hastalıklar ise şöyle:
· Obezite.
· İnsülin direnci.
· Diyabet.
· Kanserler.
· Yüksek kan trigliseridi.
· Karaciğer yağlanması.
· Kalp ve damar hastalıkları.
· Alzheimer.
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