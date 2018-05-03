Nişantaşı'ndaki infazın kritik ismi 4 yıl sonra yakalandı

Vedat Şahin ve adamı Ferdi Topal, 24 Aralık 2014 akşamı Nişantaşı’ndaki evlerinden çıktığı sırada bir araçtan otomatik tüfeklerle açılan ateşle öldürülmüştü. Saldırının Yakup Kerem Saral’ın azmettirmesiyle gerçekleştiği belirlenmiş, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonun ardından 6’sı tutuklu 11 sanık yargılanmaya başlanmıştı. Yakup Kerem Saral’ın firari olduğu olayda, polis saldırının keşfini yapan Özkan Korkut’u da arıyordu. Özkan Korkut önceki gün Üsküdar’da bir sokakta uygulama yapan güven timleri tarafından durduruldu. Polisler kendilerine sahte kimlik verdiğini tespit ettikleri Özkan Korkut’u gözaltına aldı. Karakola götürülen Özkan Korkut’un gerçek kimliği anlaşılınca soruşturma Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne devredildi.