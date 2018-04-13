Nişantaşı'nda sabaha karşı korku dolu anlar

Kaza, saat 02:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ergün A., yönetimindeki 34 SEN 68 plakalı lüks otomobil Vali Konağı caddesi üzerinde seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle lüks aracın ön kısmından alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yangın tüpüyle söndürülen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu. Kaza sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Lüks otomobil olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.