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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Hüseyin Coşkun / İSTANBUL (DHA)
02.12.2018 - 09:11, Son Güncelleme:

Nişantaşı'nda gece kulübünde eğlence kötü bitti

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Şişli'nin Nişantaşı semtinde bulunan bir gece kulubünde sabaha karşı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada silah sesleri duyuldu. Silahlı kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralanırken, beraberindeki iki kişi ise fenalık geçirdi. Olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti.

Olay, Şişli'nin Nişantaşı semtinde bulunan Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünün önünde saat 03.30'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece kulübünde eğlenen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşerek, gece kulübünün dışına da taştı. Caddede kavgaya eden iki grubun arasından kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silah kullanıldı. Abdi İpekçi Caddesi'nde ardı ardına silah sesleri duyuldu. Olayda kimliği henüz belirlenemeyen genç bir erkek bacağından vurularak yaralanırken, silahla yaralanan gencin arkadaşları olan biri kadın iki kişi ise olay yerinde fenalık geçirdi.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine Abdi İpekçi Caddesi'ne çok sayıda polis ekibi ve ambulanslar sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişiye ve fenalık geçiren arkadaşlarına ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de olaya müdahale etti. Çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İncemele Şube Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler de olay yerinde detaylı incelemede bulundu. İlk belirlemelere göre, gece kulübü önünde üç boş kovan ve bir adet tabanca şarjörü olduğu görüldü. Yaralı kişi ve fenalık geçiren arkadaşları ambulanslar ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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