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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
13.08.2018 - 10:41, Son Güncelleme:

Nişanlısından ayrıldı, hayata küstü. 30 yıldır tek başına yaşıyor

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Nişanlısından ayrıldı, hayata küstü. 30 yıldır tek başına yaşıyor

Sebze ve bakliyatlarını kendi yetiştirip, ormandaki kulübesinde teknolojiden uzak bir hayat yaşıyor.

Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyünde 1943 yılında dünyaya gelen Ahmet Softa, askere gidene kadar köyde babasının yanında çobanlık yaptı. Askerdeyken babası ölen Softa, askerlik bittikten sonra köyüne döndü. İlerleyen yıllarda nişanlanan Softa, nişan bozulunca adeta hayata küstü. Diğer 5 kardeşi evlenip hayatlarını kurunca tek başına kaldı. Softa, 30 yıl önce köyden uzaklaşmaya karar verip, ormanların içinde kendine küçük bir kulübe yapıp, burada tek başına yaşamaya başladı.

Küçük kulübesinin etrafına sebze ve bakliyat eken yaşlı adam, teknolojiden uzak bir hayat yaşıyor. Emekli maaşı ve bakacak kimsesi olmayan Softa, 75 yaşında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sadece kulübesinden cuma günleri cuma namazına gitmek için çıkan ve en yakın köye 2 saat yürüyen yaşlı adam, buradan da bir haftalık ekmeğini alıyor. Hiç evlenmediği için çocuğu da olmayan yaşlı adamın bakacak kimsenin de yok.

Yazın ektiği bakliyat ve sebzeleri kurutan, kışınsa yiyen yaşlı adam, kendi yemeğini de kendi yapıyor. Yaşlı adamın tek geliri ise devletin verdiği fakirlik aylığı. Softa, bununla da ekmek ve temel gıda ihtiyaçlarını alıyor ve kışlık odununu yazdan kendisi hazırlıyor. Hiç evlenemediği ve bakacak kimsesi olmadığı için 30 yıldır dağda tek başına hayatını idame ettiren Ahmet Softa, "Kendime eş bulamadığım için hiç evlenemedim. Bir defa nişanlandım, ondan da ayrıldım. Dağda yaşamak zor, ama yapacak başka bir şeyim yok. kardeşlerim var, ama onların bana faydası yok.

Kulübemde 30 yıldır tek başına yaşıyorum. Kulübemin etrafını işleyerek buraya sebze ve bakliyat ekiyorum. Sadece cuma günleri an yakın köye 2 saat yürüyerek gidiyor, namazımı kılıp bir haftalık ekmeğimi alıyorum” dedi. Düğüncüler köyünün muhtarı Abdullah Kaya, "Ahmet amcamız yıllardır burada tek başına yaşıyor.

Bulunduğumuz köy Bursa ile Balıkesir sınırında. Hiç evlenmedi. Kimsesi olmadığı için bu şekilde yaşamaya mecbur. Hiç boş durmuyor. Kışlık odunlarını yazdan kendi hazırlıyor. Amcamıza yardım yapılsa daha iyi olur. Biz kendisine köyde bir ev yapmak istedik, kabul etmedi. Benim burada rahatım daha iyi dedi. Bulunduğumuz alan Bursa şehir merkezine 115, Büyükorhan ilçesine ise 25 kilometre uzaklıkta” şeklinde konuştu.

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