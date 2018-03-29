Nisana 3 gün kala birçok yerde kar var

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’ın iç kesimlerinde kar, kent merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oldu.

Dün gece karla karışık yağmurun etkili olduğu Afyonkarahisar'da kent merkezinin yanı sıra ilçeleri de etkisi altına alan, yer yer sağanak şeklinde görülen yağış, özellikle iç kesimlerde kar şeklinde yağdı.

Meteoroloji yetkilileri yağışların gece yarısına kadar devam edeceği ve yarından itibaren kenti terk etmesinin beklendiğini kaydetti.



Afyonkarahisar

KÜTAHYA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yağmur sonrası başlayan kar yağışı, bin 500 rakımlı Kocayayla Dağı'nda etkili oluyor.

Domaniç’te aralıklarla yağan yağmur dün gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı ve yoğun sis etkili oldu.

Özellikle bin 500 rakımlı Kocayayla Dağı'nda kar yağışının yanı sıra yoğun sis meydana geldi. Yaz lastiği takan araç sürücüleri yolda zor anlar yaşadı.



Kütahya

BOLU

Bolu'nun Gerede ilçe merkezi ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde Gerede ilçesinde başlayan kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar yağışı ilçe merkezinde etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Kar, özellikle ilçenin yüksek bölgesi olan Esentepe mevkiinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle, D-100 karayolunun ve TEM yolunun Gerede geçişlerinde de ulaşım yavaşladı. Ancak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Bolu kent merkezi ve Bolu Dağı’nda ise sağanak etkili oldu.



Bolu

DÜZCE

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.



Kentin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zorluk yaşarken, birçoğu zincir takarak yoluna devam etti.

Düzce'ye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynaşlı ilçesindeki bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar eşsiz manzarada yürüyüş yaptı.

Yağış, Samandere köyü, Kardüz Yaylası ve Güzeldere Tabiat Parkı mevkilerinde de etkili oluyor.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın bölgenin yüksek kesimlerinde gün boyu aralıklarla etkili olacağını bildirdi.



Düzce

ISPARTA

Isparta’da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Dedeçam rampaları bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle çalışma başlatıldı.

Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Dedeçam rampaları mevkiinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Isparta Emniyeti Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin herhangi bir kaza yaşanmaması için çalıştığı bölgede, Karayolları ekiplerinin de kar küreme çalışması yaptığı öğrenildi.

Kar yağışının etkili olduğu Isparta’nın Keçiborlu ilçesini Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlayan güzergahtaki Dedeçam bölgesinde, şu ana kadar herhangi bir kaza yaşanmadığı ve gerekli çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Isparta

DENİZLİ

Denizli'nin yüksek kesimlerine yağan kar, kenti ziyaret edenlere keyifli anlar yaşattı. Kentte etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Şehrin kuşbakışı izlenebildiği Bağbaşı Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı.

Teleferikle bin 500 metre rakıma kadar çıkan vatandaşlar, yaylada karın keyfini çıkardı, aileleriyle doğa ile iç içe vakit geçirdi. İzmir'den gelen ziyaretçiler de aninden bastıran kar nedeniyle sürpriz yaşadı. Yerli turistler, kar üzerinde türkü söyleyip halay çekti. Bazı vatandaşlar ise özçekim yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen Osman Çoban, Denizli'de kar gördükleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Kışın görmediğimiz karı şimdi görmek çok ilginç ve güzel. Memleketimizin her yeri cennet. Aşağıda kaplıcalar var, yukarıda kar, soğuk ve manzara müthiş" dedi. İzmir'den gelen Burcu Seçel de Denizli'de kar sürpriziyle karşılaştıklarını ifade etti.

Danimarka'da yaşayan Sevil Topal "Dün burada yazı, bugün ise kışı yaşıyoruz. Ortam harika. Burası harika, cennetten bir parça. Yurtdışına gitmektense buralara gelip kendi ülkemizdeki doğal güzellikleri yaşamalarını herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mümtaz Karaduman da Denizli'de yazı, kışı ve baharı aynı anda görmenin zevkini yaşadıklarını anlattı.