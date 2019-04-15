Nisan yağmuru ne zaman toplanır? Nisan yağmuru biriktirme geleneğinin tarihi
Nisan yağmuru biriktirme geleneği azalsa da özellikle Konya'nın kırsal bölgelerinde çeşitli şekillerde yaşatılıyor. Nisan yağmuru ne zaman toplanır? Nisan yağmuru biriktirme geleneği nasıl ortaya çıktı? İşte nisan yağmurlarıyla ilgili bilinmesi gerekenler
Halen Anadolu’da nisan yağmurlarının toplanıp, sağlık amacıyla birçok alanda kullanıldığı görülmektedir. Hastalara, misafirlere verildiği gibi yemeklerde de kullanılmaktadır. Özellikle Rumi Nisan ayının 2. yarısından 13 Mayıs’a kadar yağmur sularının temiz kaplarda toplanarak biriktirilmesi daha sonra kullanılması adet haline gelmiştir.
NİSAN YAĞMURU GELENEĞİNİN TARİHİ
Konya'da bulunan Mevlana dergahında Mevleviler, 'nisan tası' adı verilen kaplara topladıkları nisan yağmurlarını, gelen misafirlere ikram ediyorlar, bu suyun bazı dertlere şifa olacağına inanıyorlardı. Nisan yağmuru biriktirme geleneği azalsa da özellikle Konya'nın kırsal bölgelerinde çeşitli şekillerde yaşatılmaktadır. Nisan yağmurlarının şifalı olduğuna inananlar, yağmur yağarken leğen benzeri geniş ağızlı kapları açık alanlara bırakarak, içine yağmur sularının dolmasını sağlıyor. Bu kaplarda biriken sular, daha sonra bidonlara aktarılarak çeşitli şekillerde kullanılıyor. Saçları uzamayanlar başlarını bu nisan yağmuruyla yıkarken, temiz kaplarda toplanan suları, baharın bolluk ve bereket getirmesi ya da hastalıklardan arınılması düşüncesiyle de içenler oluyor."
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