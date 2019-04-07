Nişan dönüşü kaza: 2 ölü
ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, takla atıp, aydınlatma direğine çarptı. Kazada, bir arkadaşlarının nişanından dönen sürücü Aykut Kalıncı (30) ile Tayfun Koçakoğlu (25) hayatını kaybetti.
Kaza, sabaha karşı Devrek ilçe merkezinde meydana geldi. Aykut Kalıncı yönetimindeki 67 LR 590 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, takla atıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, bir arkadaşlarının nişanından döndüğü belirtilen sürücü Aykut Kalıncı ile arkadaşı Tayfun Koçakoğlu araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrek Belediyesi itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Kalıncı ve Koçakoğlu'nun yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Aykut Kalıncı ve Tayfun Koçakoğlu’nun cesetleri, yapılan incelemenin ardından Devrek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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