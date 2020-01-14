Nisa isminin anlamı nedir? Nisa ne demek

Nisa ismi Kuran'da geçen bir isimdir. Bu sebeple pek çok aile tarafından kız çocukları için kullanılır. İsim iki farklı anlama sahip olmakla beraber en çok Kuran'da geçmesiyle bilinmektedir.

Nisa İsminin Anlamı

Nisa isminin anlamı 2 farklı içeriğe sahiptir. İlk anlam olarak herkes tarafından bilinen Kuran'dan gelen anlamı söz konusudur. Nisa isminin Kuran'a göre anlamı şu şekildedir;

- Nisa ismi Kur’an-ı Kerim’in 4. suresi olarak bilinir. Yani Kuran'da Nisa suresi mevcuttur. Bu sure Kur’an-ı Kerim’in 4. suresidir. Surenin içeriğine bakıldığında ise kadın haklarını savunan ve onların tüm haklarını ortaya koyan bir anlatım söz konusudur. Özellikle kadın haklarından ve kadının sosyal hayattaki yerinden bahsedildiği için Nisa suresi kız çocukları için kullanılır.

- Nisa isminin ikinci bir anlamı ise kadın demektir. Bu anlam zaten Kur’an-ı Kerim'den gelen bir anlama sahiptir.

Nisa Ne Demek

Nisa ne demek sorusu bu ismi kız çocukları için kullanmak isteyen aileler tarafından sorulur. Nisa ismi Kur’an-ı Kerim’de geçen Nisa suresinden gelmektedir. Nisa isminin doğrudan anlamı ise kadın demektir. Bu isme sahip olan kadınlarda isminin anlamını taşıyan bir karakter söz konusudur. Zekaları ve ruhsal yönleri oldukça kuvvetli olan Nisa ismini taşıyan kadınlar kırılgan da bir yapıya sahiptir. Özellikle sergiledikleri tavır ve saygılı duruşları ile bilinirler.