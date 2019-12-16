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Gündem
16.12.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Nimet Abla nerede? İşte Nimet Abla şubeleri

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Nimet Abla nerede? İşte Nimet Abla şubeleri

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi öncesinde büyük ödülün hayalini kuran vatandaşlar, bilet satın almak için Nimet Abla Gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da uğuruna inanılan Nimet Abla’nın şubeleri ziyaretçi akınına uğruyor. Peki, Nimet Abla nerede? İşte Nimet Abla şubeleri

Yılbaşı bileti denince akla ilk gelen satış noktası Nimet Abla, oluyor. Şanslarını artırmak isteyen vatandaşlar, yılbaşı özel çekilişi biletlerini Nimet Abla şubelerinden alıyor. 1931 yılının yılbaşında satmış olduğu biletlerden 100 Bin lira büyük ikramiye kazanılması Nimet Abla’nın uğruna inananların sayısını her geçen gün daha arttırmış ve o zamanın en çok traji olan İkbal , Tasvir ve Efkar gazetelerinin birinci sayfalarında Nimet Abla ’ nın talihliye 100 adet mor bin liralıkları sayarak teslim ederken çekilen fotoğraflarının ve röportajlarının yayınlanmasını ardından ve ‘’ Talih Nimet Abla ‘ dan doğuyor ‘’ inancını yüreklerine yerleştiren sadece İstanbul halkı değildi. Artık Türkiye’nin çeşitli illerinden gelip Nimet Abla gişesinden bilet almaya başlamışlardı. Peki, Nimet Abla nerede? İşte Nimet Abla şubeleri

NİMET ABLA NEREDE, NASIL BİLET ALINIR?

Nimet Abla Gişeleri

Merkez

Eminönü Arpacılar Caddesi No : 13 İSTANBUL
(0212) 522 20 82
(0212) 522 57 88

Bakırköy Şubesi

İstanbul Caddesi No : 5 İSTANBUL
(0212) 570 11 31
(0212) 571 69 93

Sirkeci Şubesi

Ankara Caddesi No : 2 İSTANBUL
(0212) 513 55 69

 

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