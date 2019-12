Yılbaşı bileti denince akla ilk gelen satış noktası Nimet Abla, oluyor. Şanslarını artırmak isteyen vatandaşlar, yılbaşı özel çekilişi biletlerini Nimet Abla şubelerinden alıyor. 1931 yılının yılbaşında satmış olduğu biletlerden 100 Bin lira büyük ikramiye kazanılması Nimet Abla’nın uğruna inananların sayısını her geçen gün daha arttırmış ve o zamanın en çok traji olan İkbal , Tasvir ve Efkar gazetelerinin birinci sayfalarında Nimet Abla ’ nın talihliye 100 adet mor bin liralıkları sayarak teslim ederken çekilen fotoğraflarının ve röportajlarının yayınlanmasını ardından ve ‘’ Talih Nimet Abla ‘ dan doğuyor ‘’ inancını yüreklerine yerleştiren sadece İstanbul halkı değildi. Artık Türkiye’nin çeşitli illerinden gelip Nimet Abla gişesinden bilet almaya başlamışlardı. Peki, Nimet Abla nerede? İşte Nimet Abla şubeleri



NİMET ABLA NEREDE, NASIL BİLET ALINIR?



Nimet Abla Gişeleri



Merkez



Eminönü Arpacılar Caddesi No : 13 İSTANBUL

(0212) 522 20 82

(0212) 522 57 88



Bakırköy Şubesi



İstanbul Caddesi No : 5 İSTANBUL

(0212) 570 11 31

(0212) 571 69 93



Sirkeci Şubesi



Ankara Caddesi No : 2 İSTANBUL

(0212) 513 55 69