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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

Nikotin bandı orucu bozar mı? Diyanet'ten net açıklama

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Nikotin bandı orucu bozar mı? Diyanet'ten net açıklama

Sigara bağımlılığından kurtulma amacıyla kullanılan nikotin bandı, orucu bozup bozmayacağı ile gündemde yer alıyor. Ramazan ayında da tedavilerine devam etmek isteyen vatandaşlar, nikotin bandı orucu bozar mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgilerine göre nikotin bandı kullanmak orucu etkiler mi? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar

Nikotin bandı, vücuda doğrudan yenilip içilerek alınan madde niteliği taşımadığı için orucu bozup bozmadığı ile gündemde yer alıyor. Peki, nikotin bandı orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgiler ışığında bazı detaylar

Diyanet'ten alınan bilgilere göre nikotin bandı orucu bozmaz.

Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır.

Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366-367).

 

 

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