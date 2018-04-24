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    Nikahı iptal edilen çift bu kez canlı yayında evlenecek

    MANİSA (İHA)
    24.04.2018 - 12:40 | Son Güncelleme:

    Nikah memurunun sorusuna gelinin, "Hayır demek ne mümkün" cevabı vermesi nedeniyle nikahı iptal edilen çift, yeniden nikah kıymak için Turgutlu Belediyesi Nikah Memurluğuna başvuruda bulundu.

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, nikah memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelinin, "Hayır demek ne mümkün" cevabını vermesi nedeniyle nikahı iptal edilen çift, ulusal bir kanalda canlı yayında evlenecek. Nikahı iptal edilen gelin ve damat, Turgutlu Belediyesi Nikah Memurluğuna giderek, nikah için yeniden başvuru yaptı.

    Geçtiğimiz günlerde, Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri çifti nikah masasına oturdu. Nikah memuru Ali Akça'nın "Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelin Koşman, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı iptal etti. Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.

    ÇİFTİN NİKAHI CANLI YAYINDA KIYILACAK

    Yaşanan olay Türkiye gündeminde de geniş yer aldı. İptal edilen nikah sonrası genç çift, yeniden nikah işlemleri için Turgutlu Belediyesi Nikah Memurluğuna başvuru yaptı. Genç çiftin nikahı, ulusal bir kanalda canlı yayında Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafından kıyılacak. Yeniden işlemlere başlayan çift yaşadıkları kötü tecrübe sonrası televizyon ekranlarında dünya evine girecek. Başvuru sırasında gazetecilerin sorusuna yanıt veren gelin Hatice Koşman, "Bir daha böyle bir söz söylemeyeceğim, başımızı derde soktuk" dedi.

    Damat Turgut Dinçer Güneri ise zorlu bir süreç yaşadıklarını ve yaşananların kendilerine acı bir tecrübe olduğunu dile getirdi.

    Etiketler: canlı yayın , gündem
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