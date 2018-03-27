Ukraynalı avukat mutluluğu Uşak'ta buldu

Uşaklı tekstilci Münip Yazgan (44), bir yıl önce Ukrayna’daki işyerine gelen avukat Tatiana Ostobenko (22) ile tanıştı. Birbirlerine aşık olan Yazgan ile Ostobenko, evlilik kararı aldı. Çift, önce Uşak’ta ardından da Ukrayna’da düğün yapmaya karar verdi. Üç gün önce Ukrayna’dan Uşak’a gelen Münip Yazgan ile Tatiana Ostobenko, düzenlenen nikah töreniyle birbirlerine "Evet" deyip, evlendi. Çiftin mutlu günlerinde yakınları da yalnız bırakmadı. Uşak’taki nikah kıyan çift, Ukrayna’da düğün yapacak.

Yazgan, Ukrayna’da tekstil ve deri ticareti yaptığını belirterek, "Eşim, bir arkadaşıyla birlikte Ukrayna’daki işyerime geldi. Orada tanıştık ve kısa süre içinde birbirimize aşık oldu. Evlenme kararı alınca önce Uşak’ta nikah kıyarak evlendik, Ukrayna’da da düğün yapacağız" dedi.

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