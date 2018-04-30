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    Nikah masasına Beşiktaş formasıyla oturdular

    AA
    30.04.2018 - 16:28 | Son Güncelleme:

    Çankırı'da fanatik Beşiktaş taraftarı çift, nikah masasına tuttukları takımın formasıyla oturdu.

    Çankırı Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan törene çift, gelinlik ve damatlık yerine Beşiktaş formalarıyla geldi.  Damat Ferat Arpacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bingöl'de uzman çavuş olarak görev yaptığını, izin alarak nikah için memleketine geldiğini söyledi.

    Nikah törenlerinde farklı etkinlikler yapıldığına işaret eden Arpacı, "Bizim ekstra bir şey yapmamıza gerek yoktu. Bizi buluşturan Beşiktaş taraftarlılığımızı, sevdamıza ortak ettik. İkimiz de koyu birer Beşiktaş taraftarıyız. Formalarımızı giyip geldik. Allah sevgimizi, mutluluğumuzu daim etsin inşallah." dedi.

    Gelin Merve Doğan ise Beşiktaş'ı da eşini de çok sevdiğini ifade etti.

    Nikah masasına Beşiktaş formasıyla gelmek için ortak karar aldıklarını anlatan Doğan, "Düğün tarihimiz de ligin bitiş haftasına denk geliyor. İnşallah Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile iki mutluluğu bir arada yaşayacağız. Başta eşim olmak üzere Güneydoğu'da zor şartlar altında görev yapan tüm askerlerimize Allah'tan kolaylıklar diliyorum." dedi.

    Nikah sonrası evlilik cüzdanı nikah memuru tarafından gelin Merve Doğan'a verildi.

    Nikah masasına Beşiktaş formasıyla oturdular

    Etiketler: gündem
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