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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
02.08.2019 - 19:55, Son Güncelleme:

Nijerya’da kaçırılan işçi dehşet anlarını anlattı

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Nijerya’da kaçırılan işçi dehşet anlarını anlattı

Nijerya’da kaçırılmasının ardından bir hafta sonra kurtarılan 4 Türk işçiden Ergün Yurdakul, Adana’daki ailesine kavuştu. Yaşadığı korku dolu günleri anlatan Yurdakul, ailesine ve vatanına kavuşmasını sağlayan Nijerya ve Türkiye hükümetlerine teşekkür etti.

Yaklaşık 4 yıldır Nijerya’nın Kwara kentinde işçi olarak çalışan Ergün Yurdakul, beraberindeki 3 Türk işçi arkadaşıyla birlikte alışveriş yapmak için şehirden ayrıldı. Bu sırada peşlerinde motosikletli iki kişi Türk işçileri takip etmeye başladı. Durumu fark eden işçiler, kendilerini takip eden şahıslardan kurtulabilmek için şehir merkezindeki kalabalık bir kafeye girdi. Buraya da giren saldırganlar yanlarındaki uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açarak işçileri rehin aldı.

Nijerya’da kaçırılan işçi dehşet anlarını anlattı

Fidye için kaçırıldıkları öğrenilen işçilerin kurtarılması için Nijerya hükümeti devreye girdi. Silahlı kişilerin kimliklerini belirleyen Nijerya polisi, bu kişilerin ailelerini gözaltına alındı. Bunun üzerine silahlı kişiler 26 Temmuz Cuma günü Türk işçileri fidye almadan bırakmak zorunda kaldı.

Kaçırılmalarının üzerinden bir hafta geçtikte sonra serbest bırakılan 4 Türk işçiden Ergün Yurdakul ve Seyit Emre Çelik, geçtiğimiz gün başkent Abuja’dan hava yoluyla Türkiye’ye döndü. Sabah saat 08.40 sıralarında İstanbul Havalimanı’na inen işçiler, vatanlarına dönmenin ve ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kurtulan işçilerden Ergün Yurdakul ise gece saatlerinde memleketi Adana’ya döndü.

Nijerya’da kaçırılan işçi dehşet anlarını anlattı

Nijerya’da yaşadıkları korku dolu bir haftayı anlatan Ergün Yurdakul, “Bizi yol boyunca takip eden iki kişi, oturduğumuz kafeye gelerek havaya ateş açtı. Hedeflerinin biz olduğunu orada anlamış olduk. Sonrasında şehrin arkasında bulunan ormanlık bir alana götürüldük. Yaklaşık 2 saat boyunca başımıza silah dayalı vaziyette yürüdük. Çok az ekmek ve biraz su veriyorlardı bize. Bazen aç kalıyorduk, bazen de dere yataklarından su içiyorduk. Herhangi bir darp veya işkence durumu olmadı. Sadece fidye amaçlı kaçırıldığımızı söylediler. Sonrasında onların aileleri de gözaltına alınınca bizi bırakmaz zorunda kaldılar” diye konuştu.

Nijerya ve Türkiye hükümetlerine teşekkür ettiğini belirten Yurdakul, ailesine ve vatanına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

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