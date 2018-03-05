Nihayet tahliye

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin korku içinde eğitim yaptığı Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi D Blok’ta incelemelerde bulundu. Yakın zamanda taşınılması planlanan prefabrik sınıflar, müteahhit firma Taşyapı tarafından henüz tamamlanıp teslim edilmediği için D Blok’taki 400 öğrencinin, okulun inşaattan uzakta bulunan diğer bölümlerine dağıtılmasına karar verildi. Okul müdürü Günay Bahçeci, “Risk altındaki binayı kapatıyoruz” dedi.

KORKUMUZ ARTTI

Perşembe günü yağan yağmurda çevresinde toprak kayması meydana gelen, temeli görünen okulda, hafta sonu yağan şiddetli yağmur nedeniyle kaymalar arttı. İnşaat çalışmaları da devam etti. 2 günlük tatilin ardından öğrenciler sabah saatlerinde, uçurumun kenarındaki D Blok binasına tedirginlik içerisinde geldi. İstanbul Valiliği öğrencilerin dün saat 14.00 itibarıyla diğer mevcut atölyelere taşınma işleminin gerçekleştiğini açıkladı. . Ancak bazı öğrenciler saat 17.00 sıralarında uçurumun kenarındaki okul binasında görüntülendi. Elektrik-Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Ömer Akbudak, “Korkarak okula geliyorduk. Gazetelerde çıkan fotoğrafları gördükten sonra korkumuz arttı. Binanın içerisinde olduğumuz için yandaki toprağın o kadar çöktüğünü bilmiyorduk” diyerek endişelerini dile getirdi. Aynı bölümde okuyan öğrencilerden Doruk Baş ise, “Ailem binadaki durumu gördükten sonra beni okula göndermek istemedi. Onlar da korktular okulun yıkılmasından” dedi. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin aynı arsanın bir başka bölümünde yapılan alt katı atölye, üst katı dersliklerden oluşan 2 katlı 50 derslikli prefabrik binalarda eğitim alacağı aktarılırken “Arsa sahibi Bulgar Eksarhlığı Vakfı ile yapılan protokol kapsamında kamunun herhangi bir zararı söz konusu olmayıp, riskli duruma gelmiş eski okul binaları yıkılarak aynı kampüs içinde yeni okul binaları yüklenici tarafından bilabedel yapılacaktır” denildi.

GÖZÜME UYKU GİRMEDİ

ÖĞRENCİ velilerinden Özcan Dağıstanlı da şunları söyledi: “Çocuklarımı bu okula nasıl yollayabilirim. Gece gözüme uyku girmedi. Sabah erkenden okula gelip öğretmenlerden bilgi aldım. Çocuğumu bu okula göndermek istemiyorum. O bina yıkılırsa ve altında çocuğum kalırsa kim bana hesap verecek?”

PREFABRİK SINIFLAR YETERSİZ

ŞİŞLİ Endüstri Meslek Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Ercan Bodur, prefabrik sınıfların yetersiz olduğunu belirterek şunları söyledi: “Milli eğitimden görevliler okula geldi. Prefabrik sınıfları firmadan teslim alacaklardı. Ancak sınıflar hazır değil. Burası meslek okulu. Şimdiki sınıflarda aletler ve donanımlar var. Prefabrik sınıflarda bunların hiçbiri yok.”