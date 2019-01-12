Nihat Zeybekci canlı yayında soruları yanıtladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNihat Zeybekci canlı yayında soruları yanıtladı
GeriGündem Nihat Zeybekci canlı yayında soruları yanıtladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
12.01.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Nihat Zeybekci canlı yayında soruları yanıtladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nihat Zeybekci canlı yayında soruları yanıtladı

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Zeybekçi "İzmir hakkında en önemli projemiz bu" diyerek "Ayın 20'sinden sonra açıklayacağız. 30 bin ARGE çalışanının olduğu, en büyük teşviklerin, avantajların verildiği, bilim insanlarının, akıl insanlarının... Bununla ilgili de 27 dönümlük bir alan; tabiat olarak dünyanın en güzel yerinde, doğanın içinde" şeklinde konuştu.

Zeybekçi'nin açıklamalarından satırbaşları:

17 – 25 Aralık’ın arkasından gelen, çok farklı gelişmelerin yaşandığı dönemde Ekonomi Bakanlığı yaptım. İstihdam, ihracat rekorlarıyla bence yüzümüzün akıyla teslim etmek, önemli olan başladığımız sevinçle bitirmekti. Siyasette varoluş sebebimiz yerel yönetimler, vatandaşımıza hizmetkar olmak. Denizli Belediye Başkanlığı’ndan sonra ben siyasete girdim. Şimdi tekrar ilk göz ağrımıza dönme imkanımız var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. Çok heyecan verici bir adaylık. İzmir dünyanın en güzel şehri.

Bana şikayeti şuydu. ‘Çocuklarımızı İzmir’de tutamıyoruz. İzmir’de iş alanı bulamaması ne utanç verici’ diye bir konuşma geçti aramızda. İzmir’e bir rol biçmemiz lazım. İzmir’de STK’larla, odalarla, gönüllü kültür teşekkülleriyle, önde gelen insanlarla, gençlerle, çocuklarla, sokaktaki insanlarla, Pazar tezgahında kardeşimizle, balıkçıyla konuşarak İzmir’in hikayesini beraber yazmamız lazım. Bizim İzmir ile ilgili hikayemizi, gelecek yılları planladığımız, önümüzdeki 25 seneyi planladığımız günlerde bunu da birlikte yapacağız. Şu anda bunu yapıyoruz.

SLOGAN BELİRLEDİNİZ Mİ?

Gönüller yapmaya geldik.

Anlatılamayan şeyleri anlatmak, ıskaladığımız şeyleri anlatmak. 2002 yılında AK Parti olarak yüzde 23 oy almıştık. 3 Mart günü elimize gelen bir ankette, Denizli’de AK Parti adayı olarak biz yüzde 26,4, CHP adayı da yüzde 39 ile kampanyayı başlattık. Sandıktan çıktığımızda akşam yüzde 51,5 ile sandıktan çıktık. Tek olması gereken ,vatandaşımıza kabiliyetimizi, yapabileceğimize ikna etmek. İzmir’in bir tercih noktasına geldiğine inanıyorum. Bundan 15 sene önce İzmir’in sorunlarını çözmek kolaydı. 10 sene  önce eh kolaydı. 5 sene önce zordu. Şimdi çok zor. Belki 5 sene sonra imkansız olacak.

Kentte hala çöp ve atık sorunu var. Bugün itibariyle; yanlış altyapıdan kaynaklanıyor. Şu belediye başkanı yaptı demiyorum. Şu an itibariyle İzmir’de arıtma tesisleri çalışmıyor, denize şarj ediyor.

“EN AVANTAJLI ŞEHİR İZMİR’DİR”

Dünya ekonomisinin yüzde 60'a yakınının 3 saatlik ulaşabilir haline geliyorsunuz. Dünyanın bu bölgesine baktığınız zaman da Türkiye, dünyada enerji ve hammadde kaynaklarının orta yerinde. Ulaşım anlamında da avantajlar var. Türkiye'nin avantajına baktığımız zaman da en avantajlı şehri neresi diye bakalım? İzmir'dir. İstanbul fiziki olarak kısıtlı bir şehirdir. Peki şu anda ne yapıyoruz hükümet olarak?

“BU YIL BİTİYOR”

Çanakkale Köprüsü'nden çıkan otoyol Çandarlı, Aliağa Limanlarına geliyor. İstanbul - İzmir Otoyolu bu yıl bitiyor.

2018 yılında 18 milyon turist Antalya'daydı. 5,5 milyon turist de İzmir havzasındaydı. Toplamda bu önümüzdeki 5 senede 30-35 milyon turistin olduğu yer. Siz Antalya ile İzmir'i 2,5 saatte birbirine bağlarsanız, o coğrafyadaki kültür mirası, arkeolojik bölgeler, sağlık turizmi 40 milyon turistin; Antalya-İzmir, Ankara-İzmir, İstanbul-İzmir bütün bu hatlar bir araya geldiğinde; soruyorum şimdi. İzmir buna hazır mı? Değil.

“İZMİR’DE YAPAYIM DEDİM, YAPAMADIM”

Ekonomi Bakanlığım döneminde Dünya ticaret Örgütü Ekonomi Bakanları toplantısını Türkiye'de yapacağım. İnsanın kanı mahalleyi çekiyor. İzmir'de yapayım dedim, yapamadım. Çünkü otel kapasitesi buna yetmiyor. Otel kapasitesi Antalya'nın 20'de biri.

Altyapı imkanına baktığınız zaman, ulaştırması, kültür, sanat, yeşil alan, çevre hassasiyetleriyle baktığınız zaman; nasıl ki siz yatırım yapacağınız zaman, bir dükkan açacağınız zaman en iyi yere gitmeye çalışırsınız. İzmir doğuştan ve yaratılıştan dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Ama maalesef kendisini hazırlayamamış.

İZMİR SİLİKON VADİSİ OLUR MU? EN ÖNEMLİ PROJEMİZ BU…

Bizim en önemli projemiz bu. Ayın 20'sinden sonra açıklayacağız. 30 bin ARGE çalışanının olduğu, en büyük teşviklerin, avantajların verildiği, bilim insanlarının, akıl insanlarının... Bununla ilgili de 27 dönümlük bir alan; tabiat olarak dünyanın en güzel yerinde, doğanın içinde.

Öyle bir ortam yaratacaksınız ki o verimi almak için, verimliliği artırmak için, bir tarafında deniz, bir tarafında orman.

Yapının görünmediği, betonlaşmanın görülmediği bir yapılaşma mutlaka olacak. Asıl orada inşa edilecek şey; hukuki altyapı. Çok farklı bir serbest bölgeden bahsediyorum.

“BUNUN İZMİR’DE TAŞIP TÜRKİYE’YE BULAŞMASI LAZIM”

Dünyada bir Alman, İngiliz, Amerikalı, Hintli, Çinli niye gelmeli? Kendi ülkelerinde bulamadıkları o özgür alanı, serbest bölgeyi ve bankacılık-finans anlamında, tasarruf transferler anlamında bir çok şey... Bunlar geldiği anda teknoloji ortamı geldiği anda bunun İzmir'e taşması, sonra da bunun Türkiye'ye bulaşması.

20 BİN KADINA İSTİHDAM

Bakanlığımız döneminde bir noktaya getirdiğim ve ilk numunesini İzmir'de yapacağım, 20 bin kadar kadınımızı, halı ve geleneksel sanatlarla ilgili 5 yıl içinde istihdam edeceğiz.

Bizim kırsaldaki yerlerimizde, kenar mahallelerimizde, Kınık'ta Tire'de Ödemiş'te Bornova'da. Türkiye'nin 1.5 milyar halı ihracatı vardı. Sonra halı ithal eder hale geldik. Türk halı desenleri, artık Hindistan'da Afganistan'da dokutulur hale geldi. Halıcılarla konuştuğumuz zaman 'niye böyle yapıyorsunuz' Çünkü işgücünün emeğin çok pahalı hale geldiğinden şikayet ettiler. Neye ihtiyacınız var? "Bunu biz şu maliyeti ödeyebiliriz, üç kuruş ilmek başına ödeyebiliriz" Peki engel ne? Biz ne yapabiliriz diye oturup konuştuk.

İZMİR'DE KÜLTÜR SANAT...

Batı Anadolu dünyanın en zengin medeniyetler merkezi. Bunun en zengin olduğu yer de Büyük Menderes Küçük Menderes Gediz havzaları. Bulunabilen 10 bin sene, insanlık tarihiyle birlikte burada. Oradaki antik şehirlere baktığınız zaman 50 km'lik antik kalıntıların tamamı Yunanistan'daki tüm kalıntılardan fazla. Dünyanın en büyük arkeoloji müzelerinden birisi Louvre Müzesi diyebiliriz. Anadolu Medeniyetlerinin kalıntılarını görürsünüz. Berlin'de görürsünüz.

Hedefimiz, Türkiye'nin en büyük ve dünyanın en gözde medeniyetler ve arkeoloji müzesi. Artı, İzmir'de çok güçlü bir şehir tiyatrolar, maalesef yine yerel yönetimlerin üzerine düşen görevlerden bir tanesi konservatuarlar, modern sanat bale ile ilgili... Destek olacağız değil, yapacağız.

Koskoca deniz kenarındaki İzmir'de 4 tane yüzme havuzu var, iki tanesi kapalı. İki taneden bir tanesi de Ege Üniversitesi içinde.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sınır hattında önemli toplantı...

Canlı yayında açıkladı: 'En önemli projemiz bu'

Sarıyer'de kimyasal madde paniği! 'Asit döküp kaçtı...'

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı...