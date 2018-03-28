Nihai hedef Kandil

IRAK Sincar’da terör örgütü PKK’nın bazı bölgelerden çekilmesinin ardından Ankara ile Bağdat arasında ilk yüz yüze görüşme önceki gün iki ülke istihbarat başkanları arasında yapıldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın Iraklı mevkidaşı Haydar el İbadi ile yaptığı telefon konuşması sonrasında gerçekleşen bu görüşmede, ana gündem maddesi PKK’nın Irak’taki varlığı oldu.



KARARLILIK MESAJI

Edinilen bilgiye göre MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşına, PKK konusunda devletin zirvesi tarafından yapılan açıklamaların Türkiye’nin kararlılığını göstermesi açısından önemli olduğunu iletti. Türkiye’nin, sınır güvenliği konusundaki hassasiyet ve kararlılığını Suriye’de önce Fırat Kalkanı, ardından Zeytin Dalı harekâtları ve Kuzey Irak içinde devam eden operasyonlarla gösterdiğini vurgulayan Fidan’ın şu mesajları verdiği öğrenildi:



‘YAKIN TAKİPTEYİZ’

“Sincar’daki gelişmeleri her koldan en yakın şekilde takip ediyoruz. Yapılan hamlelerin taktiksel olup olmadığını sahadan gelen bilgiler doğrultusunda değerlendirip ona göre pozisyon alıyoruz. Sincar’da kararlıyız, gelişmelerin sahaya ne boyutta gerçek şekilde yansıdığını yakından gözlemliyoruz.

Türkiye’nin bu tutumunun sadece söylemde kalmadığını Suriye’de gösterdik, net şekilde ortaya koyduk. İsteğimiz dost ve kardeş ülke Irak’ın topraklarının da her iki ülkeye zarar veren teröristlerden temizlenmesidir. PKK’nın Irak’taki varlığının sona ermesi gerektiğini çok önemsiyoruz. Terörle mücadelede kararlıyız. El Bab dedik, oldu. Afrin dedik, oldu. Şimdi Tel Rıfat ve sonrası Menbiç. Yavaş yavaş da olsa, belirli zaman içinde Irak’ta da nihai hedefimiz Kandil’dir.”



ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği’yle Varna’daki zirvenin dönüşünde, MİT Müsteşarı Fidan’ın Irak istihbaratının başına yeni gelen isimle görüştüğünü açıklayarak Sincar konusunda şunları söylemişti:



“Irak yönetimi, ‘Biz şu anda Sincar’da gerekli operasyonu birkaç yoldan başlattık, yapıyoruz’ dedi. Onlarda istihbaratın başına geçen yeni bir isim var. Hakan Bey’in muhatabı. Hakan Bey’e gelmiş, görüşmüşler bugün (önceki gün). Olumlu istikamette gelişmeler olduğunu belirtiyorlar. Biz de işin takipçisi olacağız. YBŞ (Şengal Direniş Birlikleri) vesaire bunların tümü hikâye. YPG-PYD’nin ardından SDG’yi çıkardılar. Farklı isimler kullanılsa da kimin ne olduğunu iyi biliyoruz. Sadece beyanatlara bakmıyoruz; ne yapıldığını teyit etmeyi, gözlerimizle görmeyi esas alıyoruz. Sincar’dan teröristler çıkarılıyorsa ne âlâ. Yok çıkarılmamışlarsa sınırımıza 60 kilometre mesafedeki Sincar’a da operasyon yaparız.”