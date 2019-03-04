Niğde’deki tren kazası bilirkişi raporu: TCDD asli kusurlu
Niğde Bor’da 2016’da hemzemin geçitte trenin tekstil işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 5 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporunda, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün asli kusurlu olduğu belirtildi.
Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına giren 11 sayfalık raporda özetle şu değerlendirme yer aldı: “Kritik öneme haiz bir hat kesiminde trenlerin hareketlerinin ve sistemin güvenli işleyişinin sağlanması ve kontrolünün, trafik kontrol ekranının donması nedeniyle makinist ve hareket memurunun telsiz iletişimiyle inisiyatiflerine bırakıldığı, hız ihlalinde bulunan trenlerin emniyetli yavaşlanması/duruşu ve hemzemin geçitlerin kapanması için gerekli güvenlik tasarımının sağlanmadığı anlaşılmaktadır. Makinist ve hareket memurunun eğitim ve denetimlerinden, ayrıca güvenlik düzeyinin sağlanmadığı açık olan bariyer kontrol sisteminin kabulünden olay tarihi itibarı ile tek sorumlu ve yetkili kurum olan TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün, olayda asli kusurlu sayılabileceği kanaatine varılmaktadır.” Raporda, ‘dikkatsiz davrandığı’ belirtilen minibüs şoförü Feridun Ç., makinistler Hakan G. ve Mustafa B. ile ‘makinistlerle yaptığı telsiz konuşmasında kırmızı geçiş müsaadesini anlaşılır şekilde vermeyen’ hareket memuru Hüseyin D. tali kusurlu bulundu.
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