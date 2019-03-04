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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
04.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Niğde’deki tren kazası bilirkişi raporu: TCDD asli kusurlu

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Niğde’deki tren kazası bilirkişi raporu: TCDD asli kusurlu

Niğde Bor’da 2016’da hemzemin geçitte trenin tekstil işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 5 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporunda, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün asli kusurlu olduğu belirtildi.

Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına giren 11 sayfalık raporda özetle şu değerlendirme yer aldı: “Kritik öneme haiz bir hat kesiminde trenlerin hareketlerinin ve sistemin güvenli işleyişinin sağlanması ve kontrolünün, trafik kontrol ekranının donması nedeniyle makinist ve hareket memurunun telsiz iletişimiyle inisiyatiflerine bırakıldığı, hız ihlalinde bulunan trenlerin emniyetli yavaşlanması/duruşu ve hemzemin geçitlerin kapanması için gerekli güvenlik tasarımının sağlanmadığı anlaşılmaktadır. Makinist ve hareket memurunun eğitim ve denetimlerinden, ayrıca güvenlik düzeyinin sağlanmadığı açık olan bariyer kontrol sisteminin kabulünden olay tarihi itibarı ile tek sorumlu ve yetkili kurum olan TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün, olayda asli kusurlu sayılabileceği kanaatine varılmaktadır.” Raporda, ‘dikkatsiz davrandığı’ belirtilen minibüs şoförü Feridun Ç., makinistler Hakan G. ve Mustafa B. ile ‘makinistlerle yaptığı telsiz konuşmasında kırmızı geçiş müsaadesini anlaşılır şekilde vermeyen’ hareket memuru Hüseyin D. tali kusurlu bulundu.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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