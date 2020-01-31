Niğde'de sobadan zehirlenen 20 kişi tedaviye alındı

Merkeze bağlı Gümüşler Kasabası ile Yeşilgölcük, Aktaş ve Ağcaşar beldelerinde 13'ü çocuk 20 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Evlerinde rahatsızlananlardan bazıları kendi araçlarıyla bazıları ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sobadan etkilenen 20 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.