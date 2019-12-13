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Ali KADI- Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)
13.12.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Niğde’de silahlı suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı

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Niğde’de silahlı suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı

NİĞDE'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahlı tehdit, silahlı yaralama ve çökme' suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma başlattı.

'Kıskaç' adı verilen operasyonda kent merkezinde 20 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler A.İ., K.K., C.Ç., A.Ç., S.Ç., E.Ç., V.C., B.K., M.K., D.B., A.S., E.D., Ş.G., S.Y., Ü.S., B.B. ve H.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 17 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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