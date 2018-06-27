Niğde'de MHP'nin seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tamamlanmasının ardından, MHP İl Başkanlığının, merkez ilçedeki milletvekili sonuçlarına yaptığı itiraz, İlçe Seçim Kurulunca değerlendirildi.



Kurul, MHP'nin Niğde Adliyesinde çıkan yangından dolayı ve oyların mühürsüz torbalarda taşındığı iddiasıyla seçimin iptali ve oyların yeniden sayılması talebini, 1'e karşı 6 oyla reddetti.



Kararda, İl Seçim Kuruluna itiraz yolunun açık olduğu belirtildi. Milletvekili seçimlerinde Niğde'de AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.