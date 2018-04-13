Ara
MENÃœ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>NiÄŸde'de korkunç olay! AldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüp kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±...

    NiÄŸde'de korkunÃ§ olay! AldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±...

    DHAÂ
    13.04.2018 - 10:09 | Son GÃ¼ncelleme:

    NiÄŸde'nin Ã‡iftlik ilÃ§esinde Yasin GÃ¼ndoÄŸan (37), 4 Ã§ocuk annesi eÅŸi Rezzan GÃ¼ndoÄŸan'Ä± (34) veÂ onunla iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Ä°shak GÃ¼ndoÄŸan'Ä± (38) tabancayla kurÅŸun yaÄŸdÄ±rarakÂ Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra, aynÄ± silahÄ± baÅŸÄ±na ateÅŸleyerek yaÅŸamÄ±na son verdi.

    Olay dÃ¼n saat 23.30 sÄ±ralarÄ±ndaÂ Ã‡iftlik'e baÄŸlÄ± DivarlÄ± beldesindeÂ meydana geldi.Â 1 yÄ±ldÄ±r Suudi Arabistan'da iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan Yasin GÃ¼ndoÄŸan, iÅŸyerinden izin alarak evine geldi. Yasin GÃ¼ndoÄŸan, Ã§evresindekilerin, eÅŸi Rezzan GÃ¼ndoÄŸan ile kuzeni Ä°shak GÃ¼ndoÄŸan arasÄ±nda iliÅŸki olduÄŸunu iddia etmeleri Ã¼zerineÂ dehÅŸet saÃ§tÄ±. Yasin GÃ¼ndoÄŸan, tabancayla eÅŸi Rezzan GÃ¼ndoÄŸan'a kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±. ArdÄ±ndan evden Ã§Ä±kan Yasin GÃ¼ndoÄŸan, yakÄ±ndaki kahveye giderek burada oturan amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu 4 Ã§ocuk babasÄ± Ä°shak GÃ¼ndoÄŸan'a ateÅŸ etti. Kahvedekilerin korku dolu bakÄ±ÅŸlarÄ± arasÄ±nda daha sonra tabancayÄ± baÅŸÄ±na dayayan Yasin GÃ¼ndoÄŸan, tetiÄŸi Ã§ekti.

    Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da jandarma ve saÄŸlÄ±k ekibi gÃ¶nderildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri Rezzan GÃ¼ndoÄŸan, Ä°shak GÃ¼ndoÄŸan ve Yasin GÃ¼ndoÄŸan'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸiniÂ belirledi.

    Jandarma beldedeÂ geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken, 3 kiÅŸinin cesetleri,Â otopsi iÃ§in Adana Adli TÄ±p Kurumu'na gÃ¶nderildi.

    NiÄŸdede korkunÃ§ olay AldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±...

    Etiketler: niÄŸde , aldatÄ±lma , intihar , cinnet , gÃ¼ndem
    Son Dakika Haberler
    ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri