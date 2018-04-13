NiÄŸde'de korkunÃ§ olay! AldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±...

Olay dÃ¼n saat 23.30 sÄ±ralarÄ±ndaÂ Ã‡iftlik'e baÄŸlÄ± DivarlÄ± beldesindeÂ meydana geldi.Â 1 yÄ±ldÄ±r Suudi Arabistan'da iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan Yasin GÃ¼ndoÄŸan, iÅŸyerinden izin alarak evine geldi. Yasin GÃ¼ndoÄŸan, Ã§evresindekilerin, eÅŸi Rezzan GÃ¼ndoÄŸan ile kuzeni Ä°shak GÃ¼ndoÄŸan arasÄ±nda iliÅŸki olduÄŸunu iddia etmeleri Ã¼zerineÂ dehÅŸet saÃ§tÄ±. Yasin GÃ¼ndoÄŸan, tabancayla eÅŸi Rezzan GÃ¼ndoÄŸan'a kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±. ArdÄ±ndan evden Ã§Ä±kan Yasin GÃ¼ndoÄŸan, yakÄ±ndaki kahveye giderek burada oturan amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu 4 Ã§ocuk babasÄ± Ä°shak GÃ¼ndoÄŸan'a ateÅŸ etti. Kahvedekilerin korku dolu bakÄ±ÅŸlarÄ± arasÄ±nda daha sonra tabancayÄ± baÅŸÄ±na dayayan Yasin GÃ¼ndoÄŸan, tetiÄŸi Ã§ekti.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da jandarma ve saÄŸlÄ±k ekibi gÃ¶nderildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri Rezzan GÃ¼ndoÄŸan, Ä°shak GÃ¼ndoÄŸan ve Yasin GÃ¼ndoÄŸan'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸiniÂ belirledi.

Jandarma beldedeÂ geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken, 3 kiÅŸinin cesetleri,Â otopsi iÃ§in Adana Adli TÄ±p Kurumu'na gÃ¶nderildi.