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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali KADI/NİĞDE (DHA)
04.12.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

Niğde’de çığ altında kalan dağcı aranıyor

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Niğde’de çığ altında kalan dağcı aranıyor

NİĞDE’nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı’nda tırmanış yaparken üzerlerine çığ düşen dağcılardan Kemal Karakoç’u arama çalışmalarına saat 08.00’de yeniden başlandı. Donmak üzereyken kurtarılan Hilal İşcan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Geçen pazar günü Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştiren Hilal İşcan ile Kemal Karakoç, saat 16.00 sıralarında inişe geçtiklerinde üzerlerine çığ düştü. İşcan, kar kütlesinin altında kendi imkanıyla kurtulurken, Karakoç’a ise ulaşamadı. Telefonla 112 Acil’i arayan İşcan’ın yardım talebi üzerine bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgedeki kötü hava koşullarına rağmen arama çalışmalarını sürdüren ekipler, dün sabah saatlerinde İşcan’ı buldu. Donmak üzere olan İşcan, helikoptere alınarak Adana Şehir Hastanesi’ne götürüldü. İşcan, tedavinin ardından taburcu edildi.

GECE ARA VERİLDİ

Dağcılardan Kemal Karakoç’u arama kurtarma çalışmaları bölgeye gelen dağcıların da yardımı ile dün saat 18.00’e kadar sürdü. Ancak çalışmalara hava sıcaklığının -17’ye kadar düşmesi nedeniyle ara verildi. Bugün sabah tekrar çığın düştüğü yere gelen arama kurtarma ekipleri, Karakoç’u Samsun AFAD tarafından da bölgeye getirilen ’Aprek’ isimli kadavra köpeği ile tekrar aramaya başladı.

4 METRE KAR VAR

Ekipler ayrıca, bacağında platin bulunan Karakoç’u bulabilmek için çalışmalarda metal detektörü de kullandığı açıkladı. Çığ düşen bölgenin 800 metrelik bir alanı kapsadığını açıklayan ekipler 4 metreyi bulan karda arama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

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