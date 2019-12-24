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Ali KADI/NİĞDE (DHA)
24.12.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Niğde’de 4’ü çocuk 7 kişi sobadan zehirlendi

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Son dakika haberi: Niğde’de 4’ü çocuk 7 kişi sobadan zehirlendi

Niğde'de gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar sırasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4’ü çocuk 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

​Gelen son dakika haberine göre, Merkeze bağlı Konaklı kasabasında aynı aileden Sakine E. (38), Vedat E. (37), Elif E. (10), Esma E. (4) ve Beyza E. (7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. 5 kişi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kent merkezinde de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Melek T. (43) ile Muhammed T. (13) hastaneye başvurdu.

Her iki olayın ardından tedaviye alınan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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