Niğde'de 2 milli patates çeşidi daha tescillendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNiğde'de 2 milli patates çeşidi daha tescillendi
GeriGündem Niğde'de 2 milli patates çeşidi daha tescillendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali KADI/NİĞDE (DHA)
15.04.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Niğde'de 2 milli patates çeşidi daha tescillendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Niğde'de 2 milli patates çeşidi daha tescillendi

Niğde'de 2005'ten beri yapılan ıslah çalışmaları sonucu 2 yerli ve milli patates çeşidi 'Niğde Sarısı' ve 'Saruhan' isimleriyle tescillendi. Böylece tescillenen yerli ve milli patates sayısı 10'a yükseldi.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, 2005'ten beri yaptıkları ıslah çalışmaları sonucu 8 yerli ve milli patates çeşidine ulaştıklarını, bu yıl itibarıyla 2 çeşidin daha tescil edilmesiyle bu sayının 10'a yükseldiğini dile getirdi. Yeni patates çeşitlerinden birine 'Niğde Sarısı' diğerine ise 'Saruhan' isimlerinin verildiğini belirten Pırlak, "Türkiye'de ilk kez bir anket çalışması yaptık. İstedik ki biz çeşitlerimizin isimlerini hem üreticilerimiz hem tüketicilerimiz birlikte belirlesinler ve anketimize binlerce katılım sağlandı. Yapılan bu anket sonucunda toplam 566 adet isim önerisinden 'Niğde Sarısı' ve 'Saruhan' isimleri öne çıktı. Biz bu isimleri Tescil Komitesi'ne sunduk. Kabul görmesinin ardından 2 yerli ve milli çeşidimize bu isimleri verdik" dedi.

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, yeni patates çeşitlerinden yüksek verim alınacağını belirterek, "2 çeşidimiz de bölgemize uygun, adaptasyon kabiliyetleri ve verimleri oldukça yüksek, yemeklik ve sanayilik çeşitlerdir. Özellikle 'Niğde Sarısı', et rengi koyu sarı ve hem yemeklik hem de kızartmalık parmak çeşitlere uygun olması nedeniyle üreticilerimiz tarafından büyük tercih göreceğini düşünüyoruz. Yine 'Saruhan' çeşidimiz de yüksek verimli bir çeşidimiz olup, yemeklik bir çeşidimizdir. Önümüzdeki dönemde tohumluk üretimine geçildiğinde bu çeşitlerimizin de devreye girmesiyle üreticilerimizin tohum maliyetlerinin oldukça aşağı düşeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Niğdede 2 milli patates çeşidi daha tescillendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'İlk kez paylaşıyorum' dedi ve anlattı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hedefler imha edildi

10 gündür kayıptı, cesedi yol kenarında bulundu

Malatya'da korkutan deprem