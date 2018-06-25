Niğde Adliyesi'ndeki yangına soruşturma başlatıldı

Niğde İl Seçim Kurulu Başkanı Osman Soydal, Niğde Adliyesi’nde çıkan yangın ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Soydal yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle seçim çalışmaları kapsamında Niğde Adliyesi 1. Ağır Ceza mahkemesi Duruşma Salonunda seçim personeli ve siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu bir ortamda, saat: 19.00 sıralarında Niğde 1. Ağır Ceza mahkemesinin alt katında yer alan arşiv bölümünde yoğun duman kokusunun gelmesi üzerine itfaiyeye haber verilmiştir. Bu esnada sandık kurulu başkanları tarafından teslim edilen oy pusulalarının bir kısmının sisteme girişinin yapıldığı, giriş yapılan oy pusulalarının seçim arşivine konulduğu, bu esnada dumanın çalışmaları engeller şekilde gelmesi üzerine Niğde Adliyesi ana binasına yaklaşık 50 metre mesafede bulunan Niğde 2. Ağır Ceza mahkemesi duruşma salonuna teknik ekipmanlarla aktarılmıştır.

Bu kapsamda oy pusulalarının güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet görevlileri ile gerekli koordinasyon sağlanmıştır. Oy pusulalarının bulunduğu torbalar güvenlik altına alınmış olup, torba teslimine gelen sandık kurulu başkanları ve güvenlik görevlileri eşliğinde Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu ek binaya yönlendirmeler yapılmıştır. Söz konusu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma yapılması amacıyla gerekli girişimler bulunulmuştur. Bu aşamaya kadar seçim sonuçlarının sisteme sağlıklı bir şekilde girişinin sağlanması amacıyla her türlü tedbirin alındığı kamuoyuna saygıyla duyurulur"