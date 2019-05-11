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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.05.2019 - 22:33, Son Güncelleme:

'Neyi not ederseniz edin' dedi ve ABD'ye tepki gösterdi: İstanbul'un notu önemlidir

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul seçiminde bunca düzensizlikler ve şaibeler, bunca sıkıntılar yaşanmasına rağmen iptal edilince ardı ardına dost bildiğimiz ülkeler açıklama yapıyor; 'Efendim demokrasi, hukuk devleti...Biz bunu not ettik." Kardeşim neyi not ederseniz edin, İstanbul'un notu önemlidir. İstanbullu da kararını 23 Haziran'da verecektir." dedi.

Kayseri Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Yıldırım, Hazreti Peygamber'in müjdesine mazhar olmuş İstanbul'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak davetlilerin karşısında bulunduğunu söyledi.

31 Mart'ta Türkiye'de seçimler yapıldığını ve her yerde seçimin bittiğini belirten Yıldırım, "İstanbul'da seçim kavgası bitmedi. Ancak 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi. İstanbul gibi 15 milyonun yaşadığı bir dünya şehri, aslında başlı başına bir memleket, seçimi yenileniyor. Neden yenileniyor? Bunların detayına girecek değilim. Mübarek günde ve dakikalarda sizleri bunlarla meşgul edecek değilim. Bunları önümüzdeki günlerde geniş geniş kamuoyu duyacak dinleyecek." diye konuştu.

İSTANBULLU DA KARARINI 23 HAZİRAN'DA VERECEKTİR

Binali Yıldırım, Avusturya'da yapıldıktan 2 yıl sonra iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Belçika'da bir şehirde ekim ayında seçim yapıldı, 'şaibe ve yanlış oldu' diye iptal ettiler. Oradaki ülkelerin, bugün ardı ardına açıklama yarışına girenlerin gıkı çıkmıyor. İstanbul seçiminde bunca düzensizlikler ve şaibeler, bunca sıkıntılar yaşanmasına rağmen iptal edilince ardı ardına dost bildiğimiz ülkeler açıklama yapıyor; 'Efendim demokrasi, hukuk devleti..Biz bunu not ettik.' Kardeşim neyi not ederseniz edin, İstanbul'un notu önemlidir. İstanbullu da kararını 23 Haziran'da verecektir."

"BUNU YAPACAĞIMIZI BİLİYORSUNUZ"

Ramazan günü iftar saatini vatandaşlarla geçirmenin kendisi için büyük bahtiyarlık olduğunu dile getiren Yıldırım, bugün başka bir program olduğunu, ancak davet edilince hiç tereddüt etmeden bu programa geldiğini söyledi.

Yıldırım, "Esenler bizim yüz akımız, siz Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu rekor bir oyla tekrar belediye başkanı seçtiniz. Allah sizden razı olsun. İnşallah Türkiye'yi nereden nereye getirdiysek, İstanbul'u da dünyanın gıptayla bakacağı şehir haline getireceğiz. Bunu yapacağımızı biliyorsunuz. Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne, hızlı trene, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanına baktığınız zaman, bu büyük projelerin altında imzası olan bu kadrolar evelallah İstanbul'a daha güzel işleri mutlaka yapacaktır." diye konuştu.

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