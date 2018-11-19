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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA
19.11.2018 - 06:16, Son Güncelleme:

Neye uğradıklarını şaşırdılar! Birbirlerini ezip kaçmaya çalıştılar

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Neye uğradıklarını şaşırdılar! Birbirlerini ezip kaçmaya çalıştılar

Başkentteki kumar operasyonunda baskına uğrayanlar ortalığı karıştırdı! Çankaya'da iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen polis, 22 kişi hakkında yasal işlem yaptı. Polisi karşılarında görünce kaçmaya çalışanlar, arbede sırasında iş yerindeki masa ve sandalyelere zarar verdi.

Cumhuriyet Mahallesi İnkılap-1 Sokak'taki apartmanda tabelası bulunmayan iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın yaptı.

POLİSİ GÖRÜNCE ORTALIK KARIŞTI

İçeri giren polis ekiplerini karşılarında görünce paniğe kapılan çok sayıda kişi, birbirlerini itekleyerek masaların üzerinden atlayıp yangın merdiveninden kaçmaya çalıştı.

Çıkan arbedede bazı masa ve sandalyeler hasar görürken polis ekipleri, içeride bulunanların yere yatmalarını istedi. Mutfak ve çay ocağının da bulunduğu iş yerinde "tombala" adı altında kumar oynatıldığını belirleyen ekipler, masaların üzerinde çok sayıda tombala kartı ve oyun pulu ele geçirdi.

TOMBALA MAKİNESİNİ KAÇIRDILAR

Tombala oyununda kullanılan makinenin baskın sırasında kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edildi.İçerideki 22 kişiyi gözaltına alan ekipler, O.B. ve K.G'nin kumar oynatılan mekanın işletmecisi olduğunu, E.A. ve B.V'nin de iş yerinin çalışanları olduğunu tespit etti.

B.V'nin, "erkete" diye tabir edilen polis baskınlarına karşı gözcü olarak görev yaptığı belirlendi.

O.B, K.G. ve B.V. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı, 18 yaşından küçük E.A. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kumar oynadıkları belirlenen 18 kişiye kişi başı 259 lira olmak üzere toplam 4 bin 662 lira ceza uygulandı. Bu arada, kimlik bilgileri sorgulanan kişilerden Ş.Y, A.T. ve M.Ö'nün çeşitli suçlardan arandıkları belirlendi.

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