Neye uğradığını şaşırdı! Karısının ihbarıyla yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNeye uğradığını şaşırdı! Karısının ihbarıyla yakalandı
GeriGündem Neye uğradığını şaşırdı! Karısının ihbarıyla yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
27.04.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Neye uğradığını şaşırdı! Karısının ihbarıyla yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Neye uğradığını şaşırdı! Karısının ihbarıyla yakalandı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen şüpheli Çağla T'nin ihbarıyla örgütsel evlilik yaptığı eşi Emre T. gözaltına alındı. Boşanma davası için adliyeye geldiğinde gözaltına alınan şüpheli Emre T. etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesi üzerine salıverildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakimlikçe tutuklanan Çağla T, bir süre önce etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesi üzerine tahliye edildi.

Şüpheli Çağla T, nisan ayının ilk haftasında emniyete başvurarak, soruşturma kapsamında aranan örgüt içi evlilik yaptığı Emre T. ile Bakırköy Adliyesi 12. Aile Mahkemesi'nde boşanma davalarının olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, boşanma davasına giden Emre T.'yi adliyede Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına aldı.

Oktar'ın medikal işler yapan şirketlerinde çalıştığı öğrenilen Emre T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren Emre T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Adnan Oktar'ın, Çağla T'nin iki kız kardeşini de örgüte katmak istediği, ailesinin durumdan şüphelenmemesi için çiftin evliliğinin gerçekçi görünmesi amacıyla nikah töreni organize edildiği ve göstermelik bir ev de tutulduğu öğrenildi.

Adnan Oktar tutuklandı
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Kahreden haber: 4'ü çocuk 7 ölü

Önemli açıklamalar

Neye uğradığını şaşırdı! Karısının ihbarıyla yakalandı

Havalimanında hakarete uğramıştı! İfadesi ortaya çıktı: 'Onurumu kırdı'