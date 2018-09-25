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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2018 - 13:37, Son Güncelleme:

New York'taki panelde Türkiye'nin politikası konuşuldu

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New York'taki panelde Türkiye'nin politikası konuşuldu

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Turkish Heritage Organization (THO) ve Sabah gazetesi Yazarlar Kulübü işbirliğiyle New York'ta panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Daily Sabah yazarı ve SETA Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat'ın yaptığı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Daily Sabah yazarı Saadet Oruç, Sabah yazarı ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Burhanettin Duran, Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın ve Takvim yazarı İsmail Çağlar'ın konuşmacı olduğu panelde, Türkiye'nin günümüzdeki dış politikaları, iç siyaset ve ekonomi konuları masaya yatırıldı. Uluslararası haber ajansları ve New York'un önde gelen uzmanlarının da izleyici olarak katıldığı panelde, ABD'nin Suriye'de Türkiye'ye karşı uyguladığı ikircikli tavır ve terör örgütü YPG'ye verdiği destek konuşmacılar tarafından eleştirildi.

NATO'DAN VAZGEÇEN ABD

Panelde Türkiye'nin insani yardım aktiviteleri konusunda bir konuşma yapan Saadet Oruç, Türkiye'nin tüm dünyadaki mazlumlara sahip çıktığını söyledi. Oruç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tahran zirvesindeki çağrılarına gelen olumsuz tepkilere rağmen İdlib'deki insani krizi önlemek konusundaki çabalarından vazgeçmediğini söyledi ve ekledi: "Erdoğan'ın başarılı diplomatik girişimi sayesinde Soçi'de Rusya Başkanı Putin ile on binlerce sivilin hayatını kurtaran bir anlaşma yapıldı. Siviller Halep ve Şam'dan güvenli bölgelere getirilerek Esad rejiminin katliamlarından kurtarıldı."

Bir soru üzerine Türkiye'nin NATO'daki rolü ve konumu hakkında ABD'de oluşan şüphelere değinen Prof. Duran da dünyada yeni bir uluslararası ilişkiler sistemi olduğunu ve tüm güçlerin bununla bağlantılı olarak dış ilişkilerinde dengelemeler yaptığını söyledi. NATO müttefiki ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye destek vererek güven krizi yarattığını hatırlatan Duran, "S-400'ler gibi konular Türkiye ile ABD arasında. NATO ile ilişkili değil, fakat Türkiye ve ABD bu durumla ilgili orta yol bulabilir" dedi.

Hasan Basri Yalçın ise, Türkiye'nin hiçbir zaman NATO'yu terk etmeyi planlamadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Bu tür uluslararası kurumları ABD kurdu. Fakat aniden bunları desteklemekten vazgeçti. Burada konuşulması gereken ABD'nin bu kuruluşlara neden destek vermekten vazgeçtiğidir."

New Yorktaki panelde Türkiyenin politikası konuşuldu

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