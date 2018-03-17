Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Nevşin Mengü’nün kardeşinden gözaltı iddiası: Tartaklanıp bırakıldım

    Nevşin Mengü’nün kardeşinden gözaltı iddiası: Tartaklanıp bırakıldım

    Hürriyet Haber
    17.03.2018 - 16:07 | Son Güncelleme:

    Gazeteci Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisini polis olarak tanıtan kişilerce tartaklanıp yol ortasında bırakıldığını iddia etti. Emniyet gözaltı iddiasını doğrulamadı.

    Avukat Burak Mengü Twitter'dan yaptığı açıklamada “Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum, neden aldı onu da bilmiyorum” dedi.

    Bu açıklamanın ardından Burak Mengü'nün kardeşi Nevşen Mengü Twitter'dan bir açıklama yaptı.  Mengü, "Bir grup polis olduğunu söyleyen kişi, gün ortasında bir avukatı alıp götürüyor. Tepki gelince tartaklayıp yol ortasında bırakıyor. Emniyetin içerisinde kanun tanımaz bir grup, bir yapı mı var?" dedi. 

    Burak Mengü, Hürriyet'e yaptığı açıklamada Cihangir'deki evinden alındığını, tartaklandığını ve daha sonra Dudullu'ya bırakıldığını söyledi. Mengü pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. 

    Emniyet kaynakları gözaltı iddiasını doğrulamadı.

    Etiketler: Nevşin Mengü , burak mengü , Gözaltı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri