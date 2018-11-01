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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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NEVŞEHİR (İHA)
01.11.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Nevşehir’deki dünyada ilk olan tarihi mekanda üzen görüntü!

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dünyanın ilk akıl hastanesi olarak bilinen Aya Maryeros Manastırı definecilerin uğrak yeri oldu.

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  • Nevşehir’deki dünyada ilk olan tarihi mekanda üzen görüntü
  • Nevşehir’deki dünyada ilk olan tarihi mekanda üzen görüntü
  • Nevşehir’deki dünyada ilk olan tarihi mekanda üzen görüntü
  • Nevşehir’deki dünyada ilk olan tarihi mekanda üzen görüntü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Bizans döneminden kalma olduğu öne sürülen Aya Maryeros Yeraltı Manastırı'nın, dünyada akıl hastanesi olarak kullanılan ilk mekan olduğu biliniyor.

Geçmişte barınma ve ibadet merkezi olarak kullanılan Derinkuyu Yeraltı Şehri ile turizm pastasından pay almaya çalışan ilçede, vatandaşlar etrafı yüksek duvarlarla çevrili olan manastırın bir an önce onarılıp turizme kazandırılmasını bekliyor. Ancak tarihi yapı, definecilerin uğrak yeri haline gelmiş durumda. Definecilerin tarihi eser ve altın aradığı tarihi yapı adeta kaderine terk edildi.

82 yaşındaki Yusuf Işık dünyanın ilk akıl hastanesi olarak bilinen Aya Maryeros Manastırı’nın turizme kazandırılması için defalarca başvuru yaptıklarını ifade ederek, "Burası akıl hastanesiydi. Buraya gelenler merdivenler ile aşağı inerlerdi. Buraya gelenler arasında Ürgüp’ten gelen bir kadın şifa buldu. Sonra burada kurban kestiler. Buranın benim bildiğim kadarıyla 110 yıllık tarihi var. Çok değerli bir yer. Devletimiz buraya onarım yapması gerekir. Ben İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne çok gittim. Geleceğiz buralarda inceleme yapacağız dediler. Ne geldiler ne de baktılar. Bina eriyip gidiyor. Buraya giren defineciler burada define aramışlar bulmuşlar. Defineciler buradan para bulmuşlar. Devletimize rica ediyorum burayı turizme kazandırsınlar” şeklinde konuştu.

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