Nevşehir’de valilik yasağına CHP’den tepki
Nevşehir Valiliği’nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılması planlanan ‘Atatürk’e Saygı ve Cumhuriyet Yürüyüşü’ne, ‘kamu düzenini bozacağı’ gerekçesiyle izin vermemesi CHP’lilerin tepkisine neden oldu.
CHP’den gelen bazı tepkiler şöyle:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Biz Cumhuriyet’i izin alarak kurmadık ki izin alarak kutlayalım. Bu anlayışla nasıl valilik yapıyor anlamak mümkün değil. Cumhuriyet halkın verdiği milli mücadele sonucunda Atatürk önderliğinde kuruldu ve arkasında 96 yıllık mücadele var.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan: Kendisini milletin üstünde gören, milletin bayramlarıyla kavga eden herkes, kaybetmeye mahkûmdur. Kendisini devletin sahibi zannedenler bu devletin kuruluş bayramını kutlamaya korkuyorlarsa, o koltuklarda oturmasınlar.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Ortadoğu’da yaşanan savaşlardan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu ve bunun halk tarafından coşkulu kutlanmasının aslında bu minnettarlığın bir ifadesi olduğunu anlamayan bir valinin halen Türkiye Cumhuriyeti’nde o makamı işgal ediyor olması çok düşündürücüdür. Sorumlu olduğu ilin güvenliğini ve asayişini sağlamaktan aciz bir kişinin Cumhuriyet kutlamalarının tahrik edici bir unsur olarak görmesini üzüntü ile karşılıyorum.
HASSAS DURUM GEREKÇESİ
Nevşehir CHP İl Başkanlığı 29 Ekim’de halkın katılımıyla ‘Atatürk’e Saygı ve Cumhuriyet Yürüyüşü’ yapmak için valiliğe başvurdu. Vali Vekili Aydın Abak imzası ile 25 Ekim’de verilen yanıtta özetle “Ülkemizin içinde bulunduğu hassas durumdan dolayı milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, yürüyüşün yapılması uygun görülmemiştir” denildi.
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