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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
28.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Nevşehir’de valilik yasağına CHP’den tepki

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Nevşehir’de valilik yasağına CHP’den tepki

Nevşehir Valiliği’nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılması planlanan ‘Atatürk’e Saygı ve Cumhuriyet Yürüyüşü’ne, ‘kamu düzenini bozacağı’ gerekçesiyle izin vermemesi CHP’lilerin tepkisine neden oldu.

CHP’den gelen bazı tepkiler şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Biz Cumhuriyet’i izin alarak kurmadık ki izin alarak kutlayalım. Bu anlayışla nasıl valilik yapıyor anlamak mümkün değil. Cumhuriyet halkın verdiği milli mücadele sonucunda Atatürk önderliğinde kuruldu ve arkasında 96 yıllık mücadele var.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan: Kendisini milletin üstünde gören, milletin bayramlarıyla kavga eden herkes, kaybetmeye mahkûmdur. Kendisini devletin sahibi zannedenler bu devletin kuruluş bayramını kutlamaya korkuyorlarsa, o koltuklarda oturmasınlar.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Ortadoğu’da yaşanan savaşlardan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu ve bunun halk tarafından coşkulu kutlanmasının aslında bu minnettarlığın bir ifadesi olduğunu anlamayan bir valinin halen Türkiye Cumhuriyeti’nde o makamı işgal ediyor olması çok düşündürücüdür. Sorumlu olduğu ilin güvenliğini ve asayişini sağlamaktan aciz bir kişinin Cumhuriyet kutlamalarının tahrik edici bir unsur olarak görmesini üzüntü ile karşılıyorum.

HASSAS DURUM GEREKÇESİ

Nevşehir CHP İl Başkanlığı 29 Ekim’de halkın katılımıyla ‘Atatürk’e Saygı ve Cumhuriyet Yürüyüşü’ yapmak için valiliğe başvurdu. Vali Vekili Aydın Abak imzası ile 25 Ekim’de verilen yanıtta özetle “Ülkemizin içinde bulunduğu hassas durumdan dolayı milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, yürüyüşün yapılması uygun görülmemiştir” denildi. 

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