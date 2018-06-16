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    Nevşehir’de trafik kazası: 16 yaralı

    İHA
    16.06.2018 - 00:12 | Son Güncelleme:

    Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Özkonak yolunda meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 16 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Özkonak kavşağında meydana gelen trafik kazasında Özkonak yolundan Avanos yoluna giren 44 KR 009 plakalı araca ana yoldan Avanos’a gitmekte olan 50 DC 523 ve 38 US 536 plakalı otomobiller çarptı.

    Nevşehir’de trafik kazası: 16 yaralı

    Meydana gelen trafik kazası sonrasında araçlar içerisinde bulunan 3’ü çocuk olmak üzere 16 kişi yaralanırken kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi ve çeşitli özel hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

    Nevşehir’de trafik kazası: 16 yaralı

    Öte yandan kaza yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri araçların içerisinden kaza esnasında yaralıların araçtan fırlama ihtimaline karşı arazide de kontroller yapması dikkatlerden kaçmadı.

    Etiketler: son dakika , haberler
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