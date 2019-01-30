NevÅŸehir'de otomobil uçuruma yuvarlandÄ±: 1 ölü, 5 yaralÄ±
NevÅŸehir'de sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±karak yaklaÅŸÄ±k 100 metrelik uÃ§uruma yuvarlanan otomobildeki 1 kadÄ±n Ã¶ldÃ¼, 5 kadÄ±n ise yaralandÄ±.
Kaza, gece yarÄ±sÄ± meydana geldi.
Kent merkezinden GÃ¶reme beldesi istikametine giden AyÅŸe Ã–zkaya yÃ¶netimindeki 50 HA 123 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±karak, â€˜O AÄŸacÄ±n AltÄ±â€™ isimli seyirlik tepeden, yaklaÅŸÄ±k 100 metrelik uÃ§urumdan yuvarlandÄ±. Taklalar atarak dere yataÄŸÄ±na yuvarlanan otomobilde bulunan Zeliha Ã–ztÃ¼rk olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ã–zkaya ile otomobilde bulunan 4 kadÄ±n yaralandÄ±.
KazanÄ±n ardÄ±ndan ihbar Ã¼zerine olay yerine gelen 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±lara ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±. YaralÄ±lar, NevÅŸehirâ€™deki Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n ciddiyetini koruduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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