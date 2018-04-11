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    Öğretim görevlisi ve yüksek lisans öğrencisi ölü bulundu

    İHA
    11.04.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

    Nevşehir'in Çardak köyünde öğretim görevlisi ile yüksek lisans öğrencisi ölü olarak bulundu.

    Nevşehir'in Çardak köyünde çiftçilerin hareketsiz yatan iki kişi bulduğu ve 112 ekiplerine haber verdiği öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen 112 görevlileri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölü bulunan kişilerin öğretim görevlisi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ve yüksek lisans öğrencisi Kübra Yılmaz olduğu tespit edildi.

    Yapılan incelemeler sonrasında cesetler morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

    Üniversiteden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

    "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünce yaşanan elim olay üzerine idari soruşturma başlatılmıştır.
    11 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen elim olay sonucu hayatını kaybeden üniversitemiz mensupları S.B. ve K.Y.’nin vefatının ardından rektörlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna ifade etmek isteriz ki, üniversitemiz çağdaş ilkeler doğrultusunda, evrensel eğitim kurumu anlayışıyla hareket etmektedir. Kişisel ve münferit sayılabilecek bu elim hadiselerin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif alandaki başarılarla söz ettiren üniversitemizin kurumsal kimliğine zarar vermemesi gerektiğini altını çizmek isteriz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, vefat edenlerin aileleri başta olmak üzere, tüm üniversitemiz mensuplarına başsağlığı ve sabır dileriz."

    Etiketler: Çardak Köyü , gündem
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