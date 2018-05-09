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    Nevşehir ve Kırşehir’de ilk sahur ve iftar saat kaçta? 2018 imsakiye bilgileri

    Hürriyet Haber
    09.05.2018 - 17:00 | Son Güncelleme:

    Nevşehir ve Kırşehir ilçelerinin 2018 imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. Bulundukları bölgenin 2018 imsakiye bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, ‘Nevşehir ve Kırşehir’de ilk sahur ve iftar saat kaçta?’ sorularına yanıt bulmaya başladı. İşte tüm illerin 30 günlük iftar ve sahur saatleri!

    Nevşehir ve Kırşehir’de ikamet eden vatandaşlar, bu yılın ilk sahur saatini merak ediyor. Her yıl tarih olarak biraz daha geriye giden Ramazan, bu yıl mayıs ayının içerisine denk geldi. Peki Nevşehir ve Kırşehir’de bu yıl ilk sahur ve iftar saat kaçta?

    Tüm Türkiye’nin her yıl olduğu bu yıl da coşkuyla karşılayacağı Ramazan, 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. Nevşehir’de ilk sahur 03:42’de, iftar ise 19:53’te yapılacak.

    NEVŞEHİR 2018 İMSAKİYE

    Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Nevşehir merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Nevşehir ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba03:4205:2212:4416:3419:5321:26
    17 Mayıs 2018 Perşembe03:4005:2112:4416:3419:5421:28
    18 Mayıs 2018 Cuma03:3905:2012:4416:3519:5521:29
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:3805:1912:4416:3519:5621:30
    20 Mayıs 2018 Pazar03:3705:1912:4416:3519:5721:31
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:3505:1812:4416:3519:5821:33
    22 Mayıs 2018 Salı03:3405:1712:4416:3519:5821:34
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:3305:1612:4416:3619:5921:35
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:3205:1612:4416:3620:0021:36
    25 Mayıs 2018 Cuma03:3105:1512:4416:3620:0121:38
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:3005:1512:4416:3620:0221:39
    27 Mayıs 2018 Pazar03:2905:1412:4416:3720:0321:40
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:2805:1412:4416:3720:0321:41
    29 Mayıs 2018 Salı03:2705:1312:4516:3720:0421:42
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:2605:1312:4516:3720:0521:43
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:2505:1212:4516:3820:0621:44
    1 Haziran 2018 Cuma03:2505:1212:4516:3820:0621:45
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:2405:1112:4516:3820:0721:46
    3 Haziran 2018 Pazar03:2305:1112:4516:3820:0821:47
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:2305:1112:4516:3920:0821:48
    5 Haziran 2018 Salı03:2205:1012:4616:3920:0921:49
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:2105:1012:4616:3920:0921:50
    7 Haziran 2018 Perşembe03:2105:1012:4616:3920:1021:51
    8 Haziran 2018 Cuma03:2005:1012:4616:3920:1121:52
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:2005:0912:4616:4020:1121:53
    10 Haziran 2018 Pazar03:2005:0912:4716:4020:1221:53
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:1905:0912:4716:4020:1221:54
    12 Haziran 2018 Salı03:1905:0912:4716:4020:1321:55
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:1905:0912:4716:4120:1321:55
    14 Haziran 2018 Perşembe03:1905:0912:4716:4120:1421:56

    KIRŞEHİR  2018 İMSAKİYE

    İç Anadolu’nun bir diğer ilçesi Kırşehir’de ilk sahur 03:41’de, iftar ise 19:57’de yapılacak. Kırşehir ve Nevşehir'in dışındaki diğer illerin 2018 imsakiye bilgilerini de sayfanın sonundaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba03:4105:2312:4616:3719:5721:31
    17 Mayıs 2018 Perşembe03:4005:2212:4616:3719:5821:32
    18 Mayıs 2018 Cuma03:3905:2112:4616:3819:5921:34
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:3705:2012:4616:3819:5921:35
    20 Mayıs 2018 Pazar03:3605:1912:4616:3820:0021:36
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:3505:1912:4616:3820:0121:38
    22 Mayıs 2018 Salı03:3405:1812:4616:3920:0221:39
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:3305:1712:4616:3920:0321:40
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:3105:1712:4616:3920:0421:41
    25 Mayıs 2018 Cuma03:3005:1612:4616:3920:0521:43
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:2905:1512:4616:4020:0521:44
    27 Mayıs 2018 Pazar03:2805:1512:4616:4020:0621:45
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:2705:1412:4716:4020:0721:46
    29 Mayıs 2018 Salı03:2605:1412:4716:4020:0821:47
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:2505:1312:4716:4120:0921:48
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:2505:1312:4716:4120:0921:50
    1 Haziran 2018 Cuma03:2405:1212:4716:4120:1021:51
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:2305:1212:4716:4120:1121:52
    3 Haziran 2018 Pazar03:2205:1212:4716:4220:1121:53
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:2205:1112:4816:4220:1221:54
    5 Haziran 2018 Salı03:2105:1112:4816:4220:1321:55
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:2005:1112:4816:4220:1321:55
    7 Haziran 2018 Perşembe03:2005:1012:4816:4320:1421:56
    8 Haziran 2018 Cuma03:1905:1012:4816:4320:1421:57
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:1905:1012:4916:4320:1521:58
    10 Haziran 2018 Pazar03:1805:1012:4916:4320:1621:59
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:1805:1012:4916:4420:1621:59
    12 Haziran 2018 Salı03:1805:1012:4916:4420:1722:00
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:1805:1012:4916:4420:1722:01
    14 Haziran 2018 Perşembe03:1705:1012:5016:4420:1722:01

    TÜM İLLERİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

     

    Etiketler: Nevşehir ve Kırşehir sahur , sahur saati , SeoHaber , NoMobil , gündem
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