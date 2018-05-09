Nevşehir ve Kırşehir’de ilk sahur ve iftar saat kaçta? 2018 imsakiye bilgileri

Nevşehir ve Kırşehir’de ikamet eden vatandaşlar, bu yılın ilk sahur saatini merak ediyor. Her yıl tarih olarak biraz daha geriye giden Ramazan, bu yıl mayıs ayının içerisine denk geldi. Peki Nevşehir ve Kırşehir’de bu yıl ilk sahur ve iftar saat kaçta?



Tüm Türkiye’nin her yıl olduğu bu yıl da coşkuyla karşılayacağı Ramazan, 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. Nevşehir’de ilk sahur 03:42’de, iftar ise 19:53’te yapılacak.

NEVŞEHİR 2018 İMSAKİYE



Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Nevşehir merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Nevşehir ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:42 05:22 12:44 16:34 19:53 21:26 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:40 05:21 12:44 16:34 19:54 21:28 18 Mayıs 2018 Cuma 03:39 05:20 12:44 16:35 19:55 21:29 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:38 05:19 12:44 16:35 19:56 21:30 20 Mayıs 2018 Pazar 03:37 05:19 12:44 16:35 19:57 21:31 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:35 05:18 12:44 16:35 19:58 21:33 22 Mayıs 2018 Salı 03:34 05:17 12:44 16:35 19:58 21:34 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:33 05:16 12:44 16:36 19:59 21:35 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:32 05:16 12:44 16:36 20:00 21:36 25 Mayıs 2018 Cuma 03:31 05:15 12:44 16:36 20:01 21:38 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:30 05:15 12:44 16:36 20:02 21:39 27 Mayıs 2018 Pazar 03:29 05:14 12:44 16:37 20:03 21:40 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:28 05:14 12:44 16:37 20:03 21:41 29 Mayıs 2018 Salı 03:27 05:13 12:45 16:37 20:04 21:42 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:26 05:13 12:45 16:37 20:05 21:43 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:25 05:12 12:45 16:38 20:06 21:44 1 Haziran 2018 Cuma 03:25 05:12 12:45 16:38 20:06 21:45 2 Haziran 2018 Cumartesi 03:24 05:11 12:45 16:38 20:07 21:46 3 Haziran 2018 Pazar 03:23 05:11 12:45 16:38 20:08 21:47 4 Haziran 2018 Pazartesi 03:23 05:11 12:45 16:39 20:08 21:48 5 Haziran 2018 Salı 03:22 05:10 12:46 16:39 20:09 21:49 6 Haziran 2018 Çarşamba 03:21 05:10 12:46 16:39 20:09 21:50 7 Haziran 2018 Perşembe 03:21 05:10 12:46 16:39 20:10 21:51 8 Haziran 2018 Cuma 03:20 05:10 12:46 16:39 20:11 21:52 9 Haziran 2018 Cumartesi 03:20 05:09 12:46 16:40 20:11 21:53 10 Haziran 2018 Pazar 03:20 05:09 12:47 16:40 20:12 21:53 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:19 05:09 12:47 16:40 20:12 21:54 12 Haziran 2018 Salı 03:19 05:09 12:47 16:40 20:13 21:55 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:19 05:09 12:47 16:41 20:13 21:55 14 Haziran 2018 Perşembe 03:19 05:09 12:47 16:41 20:14 21:56

KIRŞEHİR 2018 İMSAKİYE

İç Anadolu’nun bir diğer ilçesi Kırşehir’de ilk sahur 03:41’de, iftar ise 19:57’de yapılacak. Kırşehir ve Nevşehir'in dışındaki diğer illerin 2018 imsakiye bilgilerini de sayfanın sonundaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.