Nevşehir ve Kırşehir’de ilk sahur ve iftar saat kaçta? 2018 imsakiye bilgileri

Nevşehir ve Kırşehir’de ikamet eden vatandaşlar, bu yılın ilk sahur saatini merak ediyor. Her yıl tarih olarak biraz daha geriye giden Ramazan, bu yıl mayıs ayının içerisine denk geldi. Peki Nevşehir ve Kırşehir’de bu yıl ilk sahur ve iftar saat kaçta?
Tüm Türkiye’nin her yıl olduğu bu yıl da coşkuyla karşılayacağı Ramazan, 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. Nevşehir’de ilk sahur 03:42’de, iftar ise 19:53’te yapılacak.
NEVŞEHİR 2018 İMSAKİYE
Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Nevşehir merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Nevşehir ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:42
|05:22
|12:44
|16:34
|19:53
|21:26
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:40
|05:21
|12:44
|16:34
|19:54
|21:28
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:39
|05:20
|12:44
|16:35
|19:55
|21:29
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:38
|05:19
|12:44
|16:35
|19:56
|21:30
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:37
|05:19
|12:44
|16:35
|19:57
|21:31
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:35
|05:18
|12:44
|16:35
|19:58
|21:33
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:34
|05:17
|12:44
|16:35
|19:58
|21:34
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:33
|05:16
|12:44
|16:36
|19:59
|21:35
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:32
|05:16
|12:44
|16:36
|20:00
|21:36
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:31
|05:15
|12:44
|16:36
|20:01
|21:38
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:30
|05:15
|12:44
|16:36
|20:02
|21:39
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:29
|05:14
|12:44
|16:37
|20:03
|21:40
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:28
|05:14
|12:44
|16:37
|20:03
|21:41
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:27
|05:13
|12:45
|16:37
|20:04
|21:42
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:26
|05:13
|12:45
|16:37
|20:05
|21:43
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:25
|05:12
|12:45
|16:38
|20:06
|21:44
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:25
|05:12
|12:45
|16:38
|20:06
|21:45
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:24
|05:11
|12:45
|16:38
|20:07
|21:46
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:23
|05:11
|12:45
|16:38
|20:08
|21:47
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:23
|05:11
|12:45
|16:39
|20:08
|21:48
|5 Haziran 2018 Salı
|03:22
|05:10
|12:46
|16:39
|20:09
|21:49
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:21
|05:10
|12:46
|16:39
|20:09
|21:50
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:21
|05:10
|12:46
|16:39
|20:10
|21:51
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:20
|05:10
|12:46
|16:39
|20:11
|21:52
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:20
|05:09
|12:46
|16:40
|20:11
|21:53
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:20
|05:09
|12:47
|16:40
|20:12
|21:53
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:19
|05:09
|12:47
|16:40
|20:12
|21:54
|12 Haziran 2018 Salı
|03:19
|05:09
|12:47
|16:40
|20:13
|21:55
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:19
|05:09
|12:47
|16:41
|20:13
|21:55
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:19
|05:09
|12:47
|16:41
|20:14
|21:56
KIRŞEHİR 2018 İMSAKİYE
İç Anadolu’nun bir diğer ilçesi Kırşehir’de ilk sahur 03:41’de, iftar ise 19:57’de yapılacak. Kırşehir ve Nevşehir'in dışındaki diğer illerin 2018 imsakiye bilgilerini de sayfanın sonundaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:41
|05:23
|12:46
|16:37
|19:57
|21:31
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:40
|05:22
|12:46
|16:37
|19:58
|21:32
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:39
|05:21
|12:46
|16:38
|19:59
|21:34
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:37
|05:20
|12:46
|16:38
|19:59
|21:35
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:36
|05:19
|12:46
|16:38
|20:00
|21:36
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:35
|05:19
|12:46
|16:38
|20:01
|21:38
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:34
|05:18
|12:46
|16:39
|20:02
|21:39
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:33
|05:17
|12:46
|16:39
|20:03
|21:40
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:31
|05:17
|12:46
|16:39
|20:04
|21:41
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:30
|05:16
|12:46
|16:39
|20:05
|21:43
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:29
|05:15
|12:46
|16:40
|20:05
|21:44
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:28
|05:15
|12:46
|16:40
|20:06
|21:45
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:27
|05:14
|12:47
|16:40
|20:07
|21:46
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:26
|05:14
|12:47
|16:40
|20:08
|21:47
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:25
|05:13
|12:47
|16:41
|20:09
|21:48
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:25
|05:13
|12:47
|16:41
|20:09
|21:50
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:24
|05:12
|12:47
|16:41
|20:10
|21:51
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:23
|05:12
|12:47
|16:41
|20:11
|21:52
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:22
|05:12
|12:47
|16:42
|20:11
|21:53
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:22
|05:11
|12:48
|16:42
|20:12
|21:54
|5 Haziran 2018 Salı
|03:21
|05:11
|12:48
|16:42
|20:13
|21:55
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:20
|05:11
|12:48
|16:42
|20:13
|21:55
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:20
|05:10
|12:48
|16:43
|20:14
|21:56
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:19
|05:10
|12:48
|16:43
|20:14
|21:57
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:19
|05:10
|12:49
|16:43
|20:15
|21:58
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:18
|05:10
|12:49
|16:43
|20:16
|21:59
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:18
|05:10
|12:49
|16:44
|20:16
|21:59
|12 Haziran 2018 Salı
|03:18
|05:10
|12:49
|16:44
|20:17
|22:00
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:18
|05:10
|12:49
|16:44
|20:17
|22:01
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:17
|05:10
|12:50
|16:44
|20:17
|22:01