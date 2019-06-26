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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.06.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Nevşehir Adliyesi'ne gelen 'şüpheli toz' inceleniyor

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Nevşehir Adliyesi'ne gelen 'şüpheli toz' inceleniyor

Nevşehir Adliyesi'nde dün zarftan çıkan şüpheli toz nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 15 personel, taburcu edildi. Şüpheli toz ise incelenmek üzere Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne gönderildi.

Kargo firmasında çalışan kurye, dün sabah 10.00 sıralarında Almanya'dan gönderilen zarfı Nevşehir Adliyesi'nde görevlilere teslim etti. Adliyede bir mahkemenin kaleminde açılan zarftan sarı renkli toz çıktı. Durumdan şüphelenen görevliler, başsavcılığa durumu bildirdi. Zarftan çıkan tozun kimyasal bir madde olma ihtimali üzerine adliyede panik yaşandı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, adliyeye sevk edildi. Beyaz tulum giyip, maske takan sağlık görevlileri, adliyede çalışan 15 kişiyi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağızlarına maske takılan 15 kişi, acil serviste kontrolden geçirildi. Yapılan kontrollerin ardından adliye personelleri taburcu edildi. Zarftan çıkan şüpheli toz ise incelenmek üzere Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne gönderildi. Ekiplerin toz maddenin ne olduğu konusunda çalışmaları sürüyor.

Nevşehir Adliyesinde Almanyadan gelen zarf paniği
Nevşehir Adliyesi'nde Almanya'dan gelen zarf paniği
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