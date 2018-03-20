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    Nevruz mesajında kardeşlik vurgusu

    ANKARA
    20.03.2018 - 21:11 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Nevruz Günü’nde, ‘barış’ vurgulu mesaj yayınladı.

    Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan Nevruz, yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın bayramıdır. ‘Güneşin koç burcuna girdiği yeni gün’ olan Nevruz’un, temsil ettiği değerlere uygun biçimde kutlanması son derece önemlidir. Baharı muştulayan Nevruz’un, kardeşlik bağlarımızın ve dayanışmamızın daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bin yıllık kardeşliğimizin küresel çıkar kavgalarına kurban edilmek istendiği bu hassas süreçte milletimizin tüm fertlerinin Nevruz’u manasına uygun şekilde barış içinde kutlayacaklarına inanıyorum. Bu düşüncelerle baharın, bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz’un milletimizle birlikte dünyadaki tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , nevruz , erdoğan , gündem
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