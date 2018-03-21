Nevruz kutlamalarÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 60â€™a yÃ¼kseldi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n talimatÄ±yla BakÄ±rkÃ¶yâ€™deki Nevruz kutlamalarÄ± esnasÄ±nda PKK / PYD terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 60 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°stanbul GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerdenÂ bazÄ±larÄ± Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™nde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildi.
SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼phelilerin Vatan Caddesiâ€™nde bulunan Ã§eÅŸitli ÅŸubelerdeki iÅŸlemleri devam ediyor.Â