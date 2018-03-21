Ara
MENÃœ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Nevruz kutlamalarÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 60â€™a yükseldi

    Nevruz kutlamalarÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 60â€™a yÃ¼kseldi

    Ã‡aÄŸatay KENARLI-GÃ¼ven USTA- Ä°STANBUL,(DHA)
    21.03.2018 - 18:14 | Son GÃ¼ncelleme:

    BAKIRKÃ–Yâ€™DEKÄ° Nevruz kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 60â€™a yÃ¼kseldi.Â

    Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n talimatÄ±yla BakÄ±rkÃ¶yâ€™deki Nevruz kutlamalarÄ± esnasÄ±nda PKK / PYD terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 60 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

    Ä°stanbul GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerdenÂ bazÄ±larÄ± Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™nde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildi.

    SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼phelilerin Vatan Caddesiâ€™nde bulunan Ã§eÅŸitli ÅŸubelerdeki iÅŸlemleri devam ediyor.Â 

    Etiketler: Nevruz , gÃ¶zaltÄ± , bakÄ±rkÃ¶y , gÃ¼ndem
    Son Dakika Haberler
    ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri