Nevruz coşkusu

İstanbul’da Topkapı Kültür Park’ta dün saat 10.00’da başlayan resmi Nevruz kutlamalarına İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile kardeş Türk devletlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılara Özbek pilavı ve ayran dağıtıldı.

Bakırköy Pazar Alanı’nda HDP’nin yaptığı kutlamada ise dev ekrana teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı yansıtıldı.

Ankara’da Kolej Meydanı’nda toplanan yaklaşık 2 bin kişi burada halaylar çekip Kürtçe-Türkçe sloganlar attı.

Diyarbakır’da da HDP’nin Nevruz kutlamasında zaman zaman PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Tertip komitesinin uyarılması ile platformdan müzik sesi verilerek, slogan sesleri bastırıldı.

İzmir’de geçen yıl izin verilmeyen Nevruz kutlaması Gündoğdu Meydanı’nda yapıldı. Katılımın az olduğu kutlamalarda, yasak yayınları ve pankartları içeriye sokmaya çalışan 16 kişi gözaltına alındı. Kutlama sonrasında yasadışı slogan atanlarla birlikte gözaltına alınan kişi sayısı 43’e çıktı.

Iğdır’daki etkinliklere katılan Iğdır Valisi Enver Ünlü, ateşin üzerinden atladı ve “Nevruz’un, tüm dünya ile birlikte bölgemiz için, huzura vesile olmasını diliyorum” dedi.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’ndeki kutlamalarda demir dövme işlemi sırasında dövülecek demir unutuldu. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, ‘yüksek gerilim’ yazılı uyarı levhasının demirini çekiçle dövdü.