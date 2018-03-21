Nevruz bayramı mesajları ve sözleri ile baharın gelişini kutlayın

Nevruz bayramı mesajları ve sözleri, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Baharın gelişinin müjdelendiği Nevruz bayramı kapsamında mesajlar ve sözler göndermek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarını internet üzerinden sürdürüyor. İşte, bu kapsamda gönderebileceğiniz en güzel Nevruz bayramı mesajları ve sözleri derlemesi

NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Baharın gelişini müjdeleyen nevruzla beraber birlik, beraberlik ve dostluk içinde, huzur dolu bir yaşam diliyor, Nevruz Bayramı'nı kutluyorum.

Doğanın uyanışının; güzelliklere, bolluk ve berekete vesile olması dileklerimle Nevruz bayramınızı kutluyor sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Baharın ilk günlerinde doğanın uyanmasıyla yetişen güzel bir Nevruz çiçeğinden ismini alan Nevruz Bayramı’nı kutlar; Nevruz’un, kültür coğrafyamızda yaşayan tüm insanların huzur ve barış içinde kardeşçe yaşamasına vesile olmasını dilerim

Bayramı'nızı kutluyor, iki cihanda saadetler dileğimle baharın müjdecisi bu güzel günün ve gelecek günlerin, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum

Baharın, bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz’un, herkese hayırlar getirmesini diliyorum

Huzur, barış ve mutluluğun egemen olması dileğiyle Nevruz Bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum

Şanlı tarihimizden, ecdadımızdan gelen ve yüzlerce yıldır yakılan nevruz ateşiyle baharın gelişini kutlarken, bizleri birbirimize kenetleyen, bağlayan ortak kültür değerimiz olan bayramınızı kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve bereket dolu yarınlar diliyorum.

Nevruz’un, kalplerdeki sevgiyi, birlikte yaşama iradesini güçlendirmesini diliyor, herkesin Nevruz Bayramını kutluyorum.

Nevruz'un huzur, barış ve mutluluğun sürekli baki olduğu daha mutlu ve daha müreffeh yarınlara katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Nevruz bayramınız kutlu olsun.

Nevruz'un, kalplerdeki sevgiyi, birlikte yaşama iradesini güçlendirmesini diliyor, herkesin Nevruz Bayramı’nı kutluyorum.

NEVRUZ'UN GELENEKLERİ

Nevruz’da her şeyin yeniden doğduğuna inanılır ve tabiatın uyanışı ilkbaharın habercisidir. Iğdır’da Nevruz Bayramı öncesi ev ve bahçeler temizlenir. Başta çocuklar olmak üzere yeni elbiseler alınır. Bayram sofrasına çok önem verilir. Bayram günü komşular bir birlerini ziyaret ederek Nevruz sofrası için hazırlanan yemek ve tatlılardan mutlaka götürürler. Özellikle fakir olan komşuların sofrasının dolu olmasına dikkat edilir. Bu yardımlaşmayla fakirlerin sofraları da şenlendirmiş olur. Yardımlaşma toplumsal yapının ne kadar kuvvetli olduğunu göstermektedir. Nevruz bayramının aracılığıyla bu yapı daha da sağlam bir hale gelmektedir. Halkın ileri gelenleri bayram sabahı evleri teker teker dolaşarak yoksullar için bayram payı isterler. Topladıkları yardımları yoksul insanlara dağıtırlar