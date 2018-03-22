Netflix, Puhu TV kapsamda Youtube, Instagram yok

Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet üzerinden sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları RTÜK’ten yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de yine RTÜK’ten yayın iletim yetkisi alacak. Lisanssız yayınlar için ise sulh ceza hakimince içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Kamuoyunda da çok tartışılan düzenlemenin Netflix, Sportify, Blu TV, Puhu TV gibi popüler platformların yanı sıra “Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar’ın A9 kanalı ile benzer yayınları kapsadığı, YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram gibi video ve sosyal paylaşım sitelerinin ise düzenleme kapsamı dışında olduğu belirtildi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç de Hürriyet’e, “Düzenleme Youtube, Facebook gibi platformları değil Netflix, Blu TV, Puhu TV gibi platformları kapsıyor. Düzenleme bu amaçla yapılmıştı, yani bizde bu konuda bir tereddüt yoktu ama bütün bunlara karşılık yine de varsa bir tereddüt bunu gidermek istedik, önergeyi de onun için verdik, aslında yapılan malumun ilanıydı” dedi.

TARTIŞMALI GÖRÜŞME

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan düzenlemeye, “Diyor ki, ‘RTÜK’e ben yetki vereceğim, internet alanını denetleteceğim.’ İktidar temsilcileri, ‘Yok, arkadaş, ben yalnızca Adnan Hocayı denetleyeceğim.’ Öyle değil. Maddenin lafzına baktığımızda internette yapılan her türlü yayın için lisans alınmasını öngörüyor. Ben burada yayın yapsam, kenarına ‘Paylan TV’ yazsam bildiğiniz platformlardan birisine, gidip lisans almam gerekiyor RTÜK’ten. Bütün bunlar, internet alanını da zapturapta aldıracaktır” eleştirisini getirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise düzenlemeyi şöyle anlattı: “Bütün toplum rahat nefes alacak. Konvansiyonel yayın yaklaşımına dönük yaptırımlar ve takip şartları internet için de geçerli olacak. Kayıt altına alınan normal yayın akışına konulmayan ve toplumsal yapımızı berhava edecek programlar internet kanalıyla topluma enjekte ediliyor. Buna artık fırsat verilmeyecek.”