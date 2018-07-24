Netanyahu’ya sert sözler
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.
Sözcü Kalın şunları kaydetti:
‘IRKÇI DEVLETİN BAŞBAKANI’
“Sayın Cumhurbaşkanımıza insan hakları dersi vermeye kalkmak, temelinde ırkçılık, işgal ve yurtsuzlaştırma olan siyonist apartheid (ırkçı) devletinin başbakanının haddine değildir. Türkiye’nin, Filistin halkına yönelik ayrımcılığı kurumsallaştırma çabasını temsil eden Ulus Devlet kanununa yönelik eleştirileri, evrensel bir barış ve adalet çağrısıdır. Netanyahu bu kelimelerin anlamını bilmeyebilir ama dünya ne olup bittiğini biliyor.”
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in faşist ve ırkçı bir ülke olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt vererek, Türkiye’nin Erdoğan yönetiminde ‘karanlık bir diktatörlüğe’ dönüştüğünü söylemişti. Netanyahu, “Erdoğan Suriyelileri ve Kürtleri katletmekte, kendi halkından binlerce kişiyi hapse atmaktadır. Bu büyük demokratın ‘Ulus Devlet Yasası’na eleştirisi, yapılabilecek en büyük iltifattır’ demişti. Netanyahu, İsrail’in kanun önünde ve sonrasında tüm vatandaşları için eşit hakları koruduğunu belirtmişti.
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