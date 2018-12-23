Netanyahu'nun küstah sözlerine Türkiye'den çok sert cevap
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ifadeleri büyük tepki çekti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında "İsrail BB Netanyahu'nun CB’mız Erdoğan’ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail’in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, CB’mızı susturamazlar" dedi.
ÖMER ÇELİK: GERÇEKLERİ ÖRTECEĞİNİ ZANNEDİYOR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de skandal sözlere tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
İsrail’de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Benyamin Netanyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor.
Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor.
Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin PKK hedeflerine düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidardır.
Netanyahu, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına, mazlumlar adına yaptığı uyarılarından çok rahatsız olmuş, rahatsız olmaya devam edecek.
NETANYAHU'DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Twitter'dan paylaştığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almış, Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci olarak niteleyerek Türk ordusunun terör operasyonlarıyla ilgili suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.
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