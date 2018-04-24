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    'Net tavrım adayım çekilmiyorum'

    Umut ERDEM/ANKARA
    24.04.2018 - 21:38 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğini yineleyerek, Hürriyet’e, “Bir yıldır siyasette önemli şeyler söylüyorum. ‘Adayım’ diyorum, vatandaşın karşısına böyle çıktım. Net tavrımdır, adayım. Ben çekilmiyorum. Keşke Sayın Abdullah Gül de aday olsa, ben çok sevinirim. Nasıl bir yöntem olur bunu bilemem. Geri adım atmayacağım” dedi. Bu tavrının ittifak görüşmelerini engellemeyeceğini savunan Akşener, “Milletvekilliği ittifakı aynı şekilde devam edecek. SP, İYİ Parti ve DP oluyor gibi görünüyor” dedi.

    ÇATI ADAY OLMAM

    Bu arada Akşener dün FOX TV yayınında da , “20 milletvekili ile grup kurmamıza rağmen 100 bin imza ile aday olacağım. Bana ‘Abdullah Gül için çekil’ derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak” diye konuştu.

    SP’DEN ZİYARET

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün Akşener’i ziyaret etti. Bir saatten fazla süren görüşmede Akşener, Karamollaoğlu’nun ‘muhalefetin ortak çatı adayı Abdullah Gül olması’ önerisini, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her partinin kendi adayını çıkarmasının muhalefet için daha doğru olacağı” görüşüyle kabul etmedi. Akşener’in, grup kurulmasına rağmen 100 bin imza da topladığı bildirildi.

    ZOR BİR DÖNEM

    Karamollaoğlu ise görüşme sonunda yaptığı açıklamada “İnşallah seçimlerde iyi bir netice alacağız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde ittifaklara ihtiyacımız var. İnşallah tekrar kendileri ile bu haftanın sonuna doğru bir görüşmemiz olur. Gelişmeleri bir defa daha son celsede neticelendirmeye çalışacağız” diye konuştu.

    Karamollaoğlu, Abdullah Gül isminde CHP ile SP’nin anlaştığı yönündeki iddianın hatırlatılması üzerine, “Takdir edersiniz ki bu tip detay konuları hakkında fikir beyan etmek isabetli olmaz. Bu ancak netice elde edilince kamuoyuna duyurulur” yanıtını verdi.

    Etiketler: gazetehaberleri , iyi parti , gündem
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