'Net tavrım adayım çekilmiyorum'

ÇATI ADAY OLMAM

Bu arada Akşener dün FOX TV yayınında da , “20 milletvekili ile grup kurmamıza rağmen 100 bin imza ile aday olacağım. Bana ‘Abdullah Gül için çekil’ derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak” diye konuştu.

SP’DEN ZİYARET

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün Akşener’i ziyaret etti. Bir saatten fazla süren görüşmede Akşener, Karamollaoğlu’nun ‘muhalefetin ortak çatı adayı Abdullah Gül olması’ önerisini, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her partinin kendi adayını çıkarmasının muhalefet için daha doğru olacağı” görüşüyle kabul etmedi. Akşener’in, grup kurulmasına rağmen 100 bin imza da topladığı bildirildi.

ZOR BİR DÖNEM

Karamollaoğlu ise görüşme sonunda yaptığı açıklamada “İnşallah seçimlerde iyi bir netice alacağız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde ittifaklara ihtiyacımız var. İnşallah tekrar kendileri ile bu haftanın sonuna doğru bir görüşmemiz olur. Gelişmeleri bir defa daha son celsede neticelendirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Karamollaoğlu, Abdullah Gül isminde CHP ile SP’nin anlaştığı yönündeki iddianın hatırlatılması üzerine, “Takdir edersiniz ki bu tip detay konuları hakkında fikir beyan etmek isabetli olmaz. Bu ancak netice elde edilince kamuoyuna duyurulur” yanıtını verdi.



