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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)
04.12.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Neslican'ın adının okuduğu okula verilmesi teklifine ret

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Neslican'ın adının okuduğu okula verilmesi teklifine ret

Rize'de sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay'ın (21) adının okuduğu liseye verilmesi teklifi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilmedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teklifi, 'Eğitim Kurumlarına İsim Verme Yönetmeliği'ne uymadığı gerekçesiyle reddedildi. Bakanlık, Neslican'ın adının okulun kütüphane ve spor salonu gibi eklentilere verilmesini önerdi.

Rize merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Neslican Tay, 3 kez yendiği kansere 4'üncü kez yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle 2 yıl önce sol bacağı kesilen Neslican, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı.

Kısa sürede 1,5 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Neslican, son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip gelerek, eğitimi ve tedavisi ile geçirdi. Kanserle mücadelesi sırasında hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül'de, İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Neslican, 20 Eylül günü akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Neslican Tay, binlerce kişinin katılımı ile Rize'de toprağa verildi.

HİSARCIKLIOĞLU'NUN TEKLİFİNE RET

Neslican Tay için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunup, merkeze bağlı Dörtyol köyünde Neslican'ın okuduğu TOBB Fen Lisesi'ne adının verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na öneride bulunacaklarını açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, 'Mücadele azmiyle örnek olan Rize TOBB Fen Lisesi mezunumuz Neslican Tay'ın hatırasını yaşatmak üzere okulumuzun isminin Rize TOBB Neslican Tay Fen Lisesi olarak değiştirilmesini bakanlığa önereceğiz' paylaşımında bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun önerisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca değerlendirildi. Teklifi 'Eğitim Kurumlarına İsim Verme Yönetmeliği'ne uymadığı gerekçesiyle reddeden bakanlık, Neslican'ın adının okulun kütüphane ve spor salonu gibi eklentilere verilmesini önerdi. Rize Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de Neslican'ın adının okulun eklentilerine verilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

NESLİCAN'IN ANNESİ: KIZIMIN ÇABASI TAKDİR EDİLMELİ

Fatma Tay, kızı Neslican'ın adının okuduğu okula verilmesi için teklif sunulmasına sevindiklerini belirterek, "Neslican önemli bir değerdi. Onu anlamak, mücadelesi ve fikirlerini yaşatmak adına yapılan her adımı, ailesi olarak destekliyoruz. Hepimiz öleceğiz elbet. Ne kadar uzun yaşadığın değil yaşarken bıraktıklarındır, seni ölümsüz yapan. Kızımın yaşadığı olumsuz olaylara rağmen eğitimini devam ettirmesi, bunun için çabası takdir edilmelidir" dedi.

Neslicanın adının okuduğu okula verilmesi teklifine ret

Neslican Tay'ın son konuşması
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